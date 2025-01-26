亞裔活動中心辦迎春接彩歲晚嘉年華

亞裔各國代表紛紛到場，表達對新年的期許。(記者高雲兒╱攝影)

為迎接即將到來的農曆新年，美國亞裔 活動中心(Asain American Activity Center)於25日和26日(周日)舉辦第19屆「迎春接彩 亞裔歲晚嘉年華」，吸引了大批市民和遊客參與，共同慶祝農曆新年的喜悅，並體驗豐富多彩的亞裔文化。

在25日舉辦的開幕式上，美國亞裔活動中心主席顏天怡致辭表示，這場年度活動不僅是一場迎新年的盛會，更是一個展示亞裔多元文化的絕佳機會。今年的活動結合美食試吃、藝術展覽和音樂演出等多種形式，全面呈現亞裔社區的文化特色。

活動的開幕式吸引了眾多嘉賓出席，為現場增添新年祝福，亞裔各國代表紛紛到場，表達對新年的美好期許。出席活動的還包括市議員黃敏儀、紐約市長社區事務辦公室副處長顧雅明、州眾議員金兌錫辦公室代表楊愛倫，以及市警109分局社區事務聯絡官黃淩欽。顧雅明並代表市長向主辦方頒發褒揚狀，表彰活動對推動多元文化與社區和諧的貢獻。

活動現場設置了將近40個特色攤位，吸引了大量民眾參與。美食攤位展示了來自台灣、馬來西亞、印尼 和菲律賓等地的傳統佳餚，參與者紛紛駐足品嘗。文化攤位也是活動亮點，市民可親身參與春聯書法 、燈籠製作、手工編織以及串珠等手工藝活動，充分體驗亞裔傳統文化的獨特魅力。

健康攤位則提供血壓、體重指數等免費健康檢測服務，受到社區居民的廣泛歡迎。而英雄攤位則由市警109分局、消防局、美國海軍及社安隊等機構設立，不僅展示了各自的日常工作，還向公眾傳遞了感謝這些無名英雄的辛勤付出的訊息。