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華康會攜2機構 助民眾登記成選民

記者顏潔恩╱紐約報導
布碌崙華人健康協會近期宣布，攜手「拯救南布碌崙聯盟」和「本地社區巡邏隊」啟動「社區選民力量計畫」，協助社區居民註冊登記成為選民。(華康會提供)
布碌崙華人健康協會近期宣布，攜手「拯救南布碌崙聯盟」和「本地社區巡邏隊」啟動「社區選民力量計畫」，協助社區居民註冊登記成為選民。(華康會提供)

布碌崙(布魯克林)華人健康協會近期宣布，攜手「拯救南布碌崙聯盟」和「本地社區巡邏隊」(LCP)，共同啟動「社區選民力量計畫」，協助社區居民註冊登記成為選民，提高華人在2025年選舉的投票率；他們表示，必須通過選舉讓社區的聲音被聽到，進而改善社會問題，為治安的保障奠定基礎。

華康會會長陳麗娜表示，今年的選舉對社區民眾至關重要，將選出包括市長、市公益維護人、市主計長、以及全市51個市議員、地區檢察官等重要官職，「華康會將利用在布碌崙南區不同區域的資源，不斷組織義工為社區居民提供選民登記服務，通過提高選民投票率，我們希望選出真正關心社區的民選官員」。

「紐約人喜歡抱怨，但如果你不投票，你就沒有資格抱怨」，拯救南布碌崙聯盟的副會長鄭志強，強調了投票的重要性，「你投票決定了結果，參與投票就是讓你的聲音被聽見」。

本地社區巡邏隊的代表則表示，社會治安問題的根源在於之前政府的不作為，還提出包庇罪犯的不合理政策，導致社會不穩定因素加劇，「我們需要通過投票改變現狀，鼓勵大家踴躍登記成為選民，選出為我們發聲的人，從根本上解決問題。」

「社區選民力量計畫」將在布碌崙南區多個區域設立選民登記服務點，為民眾提供便利；華康會將利用豐富的資源定期安排義工走入社區，為居民解答疑惑、協助登記，並向大家普及選舉相關知識。

華康會位於布碌崙南區和史泰登島的五個中心也提供協助，為方便行動不便、或特殊需要的居民，華康會也可提供上門服務，更多詳情可撥打(718)373-2835(班森賀86街)、(718)928-5669(班森賀18大道)、(718 )376-1919(羊頭灣)、(607)689-6619(史島新港巷)、(718)301-0059(史島勝利大道中心)。

投票 布碌崙 華人

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