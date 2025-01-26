我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐巴馬婚變謠言滿天飛 珍妮佛安妮斯頓被指當小三

生活／老公生大病 使用紅藍卡沒花1分錢

法拉盛農曆新年大遊行 2月1日登場

記者高雲兒╱紐約報導
由法拉盛華人工商促進會(FCBA)主辦的2025年農曆新年大遊行及慶祝活動，將於2月1日(周六)上午11時登場。(記者高雲兒╱攝影)
由法拉盛華人工商促進會(FCBA)主辦的2025年農曆新年大遊行及慶祝活動，將於2月1日(周六)上午11時登場。(記者高雲兒╱攝影)

由皇后區法拉盛華人工商促進會(FCBA)主辦的2025年農曆新年大遊行及慶祝活動，將於2月1日(周六)上午11時登場；該活動旨在促進對亞裔文化的認識與包容，通過豐富多樣的攤位和精彩的文化表演，與社區民眾歡慶新春。

主辦方近日召開記者會，介紹活動詳情，包括遊行路線、封街計畫及特色亮點。今年的遊行陣容包括30輛花車及其他參與車輛，預計吸引約9000名參與者。

遊行結束後，於下午1時至3時在「天廣新天地」(Tangram)的室內慶祝活動，將有14個攤位展示傳統文化產品、手工藝品，以及兩小時的舞獅、舞龍、音樂及舞蹈等文化藝術表演，另外還有互動手工體驗。主辦方提醒，表演座位採先到先得。

今年的遊行特別提升安保，確保活動順利進行。市警109分局社區事務聯絡官黃淩欽表示，將派出超過120名警員駐守主要路口，另有60至70名警員直接參與遊行活動。此外，警方將利用警車封鎖路口，並在起點聯合街與北方大道、終點緬街與北方大道設置砂石車作為額外的安全屏障；且眾多警員將不僅負責安保工作，還將作為遊行隊伍的一部分，與社區共同慶祝。

本次大遊行開幕式將以傳統舞獅、舞龍表演為序幕，並由Mr. Met和Mrs. Met攜手主辦方及多位民意代表共同領隊。大都會棒球隊幕僚長Michael Sullivan表示，Mr. Met和Mrs. Met將身著為2025年農曆新年特別設計的大都會隊新年服裝，為遊行增添節日色彩。

華商會理事長王耀明表示，此次活動不僅是一次文化盛會，更是促進社區凝聚力的重要契機。華商會首席顧問杜彼得補充，法拉盛農曆新年遊行自1996年起舉辦，至今已是第29屆，參與人數逐年增長，充分展現了法拉盛亞裔社區的團結與影響力。遊行也致力於傳遞亞裔社區的聲音，讓亞裔文化成為美國文化的一部分，並將農曆新年打造為全社區共享的節日。

州長辦公室亞裔事務主任馬肖恩則表示，農曆新年是亞裔社區力量與文化傳承的象徵。值得一提的是，2024年州長霍楚(Kathy Hochul)簽署法案，將農曆新年定為公校假日，就在本月29日，紐約市所有公立學校將首次因農曆新年而放假，為學生和家庭提供更多機會參與慶祝。

由法拉盛華人工商促進會(FCBA)主辦的2025年農曆新年大遊行及慶祝活動，將於...
由法拉盛華人工商促進會(FCBA)主辦的2025年農曆新年大遊行及慶祝活動，將於2月1日(周六)上午11時登場。(記者高雲兒╱攝影)
本次大遊行開幕式將以傳統舞獅、舞龍表演為序幕，並由Mr. Met和Mrs. Me...
本次大遊行開幕式將以傳統舞獅、舞龍表演為序幕，並由Mr. Met和Mrs. Met攜手主辦方及多位民選官員共同領隊。(主辦方提供)
由法拉盛華人工商促進會(FCBA)主辦的2025年農曆新年大遊行及慶祝活動，將於...
由法拉盛華人工商促進會(FCBA)主辦的2025年農曆新年大遊行及慶祝活動，將於2月1日(周六)上午11時登場。圖為去年遊行。(本報檔案照)

亞裔 法拉盛 大都會

上一則

華埠商改區年會 盼警加強社區治安

下一則

國際旅遊探險展 中國展位傳統文化結合春節元素吸睛
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約法拉盛華婦失蹤 警方籲提供線索

紐約法拉盛華婦失蹤 警方籲提供線索
法拉盛跨區販毒團夥被剿 4華男被捕

法拉盛跨區販毒團夥被剿 4華男被捕
推母乳餵養 李羅莎撥款5萬元給王嘉廉醫療中心

推母乳餵養 李羅莎撥款5萬元給王嘉廉醫療中心
美華創投協會表彰偵探黃淩欽並慰問市警109分局

美華創投協會表彰偵探黃淩欽並慰問市警109分局

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

紐約華人夫妻多地經營賣淫 妻子還親自上陣

2025-01-21 12:23
川普總統發表就職演說，並於就職日當天發布十條政治命令，限縮移民在美權利。(路透)

川普10道移民新令 紐約華人：一刀切不合適

2025-01-21 07:44
紐約市接下來兩天將降雪，累積2至5吋積雪。(本報檔案照)

紐約市發警報：明天中午開始下雪恐達5吋 出行注意安全

2025-01-18 14:56
周日晚間紐約州將迎來大湖效應帶來的降雪，到周一至周三晚間，州內大部分區域將迎來體感零下華氏25度至0度之間。(記者曹馨元╱攝影)

暴風雪明晚襲紐約 冷到星期三…體感低至-25℉

2025-01-18 12:11
川普威脅大規模遣返，紐約走線客群體有人緊張有人淡定。律師提示：輕罪可能導致嚴重後果，所有人務必管住手腳。圖為ICE在曼哈頓的辦事處。(記者許君達／攝影)

紐約走線客躲風頭 律師告誡：即使合法居留「犯兩罪」恐遣返

2025-01-21 20:37
這棟位於紐約法拉盛的房屋在當時遭占屋者霸占。(擷自Google Maps)

紐約法拉盛男霸房後出租 佯稱遭房東非法驅逐 判囚2年

2025-01-24 14:29

超人氣

更多 >
川普午夜大清洗 一口氣開除17督察長…多部門主管震驚

川普午夜大清洗 一口氣開除17督察長…多部門主管震驚
白宮動用軍機遣返無證客 墨不甩川普 拒美降落

白宮動用軍機遣返無證客 墨不甩川普 拒美降落
嫁美國第4大豪門…王偉忠愛女歸寧宴 洋女婿秀中文

嫁美國第4大豪門…王偉忠愛女歸寧宴 洋女婿秀中文
排隊等川普合照得知「丟官」美海岸防衛隊女司令遭解職

排隊等川普合照得知「丟官」美海岸防衛隊女司令遭解職
ICE突襲搜查新州紐瓦克商家 公民也被拘留、打指模

ICE突襲搜查新州紐瓦克商家 公民也被拘留、打指模