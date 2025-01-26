法拉盛農曆新年大遊行 2月1日登場

由法拉盛華人工商促進會(FCBA)主辦的2025年農曆新年大遊行及慶祝活動，將於2月1日(周六)上午11時登場。(記者高雲兒╱攝影)

由皇后區法拉盛 華人工商促進會(FCBA)主辦的2025年農曆新年大遊行及慶祝活動，將於2月1日(周六)上午11時登場；該活動旨在促進對亞裔 文化的認識與包容，通過豐富多樣的攤位和精彩的文化表演，與社區民眾歡慶新春。

主辦方近日召開記者會，介紹活動詳情，包括遊行路線、封街計畫及特色亮點。今年的遊行陣容包括30輛花車及其他參與車輛，預計吸引約9000名參與者。

遊行結束後，於下午1時至3時在「天廣新天地」(Tangram)的室內慶祝活動，將有14個攤位展示傳統文化產品、手工藝品，以及兩小時的舞獅、舞龍、音樂及舞蹈等文化藝術表演，另外還有互動手工體驗。主辦方提醒，表演座位採先到先得。

今年的遊行特別提升安保，確保活動順利進行。市警109分局社區事務聯絡官黃淩欽表示，將派出超過120名警員駐守主要路口，另有60至70名警員直接參與遊行活動。此外，警方將利用警車封鎖路口，並在起點聯合街與北方大道、終點緬街與北方大道設置砂石車作為額外的安全屏障；且眾多警員將不僅負責安保工作，還將作為遊行隊伍的一部分，與社區共同慶祝。

本次大遊行開幕式將以傳統舞獅、舞龍表演為序幕，並由Mr. Met和Mrs. Met攜手主辦方及多位民意代表共同領隊。大都會 棒球隊幕僚長Michael Sullivan表示，Mr. Met和Mrs. Met將身著為2025年農曆新年特別設計的大都會隊新年服裝，為遊行增添節日色彩。

華商會理事長王耀明表示，此次活動不僅是一次文化盛會，更是促進社區凝聚力的重要契機。華商會首席顧問杜彼得補充，法拉盛農曆新年遊行自1996年起舉辦，至今已是第29屆，參與人數逐年增長，充分展現了法拉盛亞裔社區的團結與影響力。遊行也致力於傳遞亞裔社區的聲音，讓亞裔文化成為美國文化的一部分，並將農曆新年打造為全社區共享的節日。