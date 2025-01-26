華埠商改區年會 盼警加強社區治安

曼哈頓華埠商業改進區年會於近日舉辦，會上回顧過去一年所做各項措施。(記者劉梓祁╱攝影)

曼哈頓華埠 商業改進區(Chinatown BID)近日在紐約華裔美國退伍軍人會舉辦年度會議，根據統計，目前商改區 內有18.5%的商鋪空置，另外有超過一半的受調商家反映曾有遊民 在店外出現，希望執法單位能有更完善的保護機制，維護社區治安。

商改區的年度會議由行政總監陳作舟主持，他回顧過去一年為社區所做的各項改善措施，包括街道清潔、公共安全增強及商業推廣活動等，共同制定未來發展策略，以確保華埠的持續繁榮與和諧。

在會議上，陳作舟分享，商改區透過調查，發現有18.5%商鋪目前空置，且有54.7%的商家表示曾有遊民在店外出現，希望能有更完善的保護機制維護治安。

華埠市警五分局局長尼爾森(Craig Nilsen)則到場，表示透過與商改區合作，更能發現華埠裡外的所有問題，幫助警方將社區關注議題列為重點執法方向，並與社區共同解決，他也期待在新的一年能夠繼續配合，保護社區。

陳作舟也分享，商改區在2024年不僅於各大節慶舉辦活動，還主辦了多場開放街道活動，並繼續履行服務社區的使命。數據顯示，商改區團隊在2024財年共完成4萬4018小時的清潔服務，並使用10萬8923個垃圾袋，以及清除3萬1723個塗鴉、維護1033項基礎設施等。

在推廣華埠方面，商改區的所有社群媒體帳戶共獲得44萬的瀏覽量，目前共有1萬5327名關注者。此外，商改區在去年共舉辦117場活動，包括地球日、美食節、萬聖節開放街道和敬老日等，共吸引超過73萬5000人參加。

在農曆新年到來之際，商改區同時推出新年紅包促銷活動，將有25家本地商店參與，發放625個紅包及其中1875張優惠券。此外，商改區還在近日推出的「紙上新年、打開華埠」立體書，不僅展示了多處華埠的地標建築和歷史風貌，還通過插畫介紹了華埠的歷史沿革、文化變遷及居民故事。