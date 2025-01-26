我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐巴馬婚變謠言滿天飛 珍妮佛安妮斯頓被指當小三

生活／老公生大病 使用紅藍卡沒花1分錢

華埠商改區年會 盼警加強社區治安

記者劉梓祁╱紐約報導
曼哈頓華埠商業改進區年會於近日舉辦，會上回顧過去一年所做各項措施。(記者劉梓祁╱攝影)
曼哈頓華埠商業改進區年會於近日舉辦，會上回顧過去一年所做各項措施。(記者劉梓祁╱攝影)

曼哈頓華埠商業改進區(Chinatown BID)近日在紐約華裔美國退伍軍人會舉辦年度會議，根據統計，目前商改區內有18.5%的商鋪空置，另外有超過一半的受調商家反映曾有遊民在店外出現，希望執法單位能有更完善的保護機制，維護社區治安。

商改區的年度會議由行政總監陳作舟主持，他回顧過去一年為社區所做的各項改善措施，包括街道清潔、公共安全增強及商業推廣活動等，共同制定未來發展策略，以確保華埠的持續繁榮與和諧。

在會議上，陳作舟分享，商改區透過調查，發現有18.5%商鋪目前空置，且有54.7%的商家表示曾有遊民在店外出現，希望能有更完善的保護機制維護治安。

華埠市警五分局局長尼爾森(Craig Nilsen)則到場，表示透過與商改區合作，更能發現華埠裡外的所有問題，幫助警方將社區關注議題列為重點執法方向，並與社區共同解決，他也期待在新的一年能夠繼續配合，保護社區。

陳作舟也分享，商改區在2024年不僅於各大節慶舉辦活動，還主辦了多場開放街道活動，並繼續履行服務社區的使命。數據顯示，商改區團隊在2024財年共完成4萬4018小時的清潔服務，並使用10萬8923個垃圾袋，以及清除3萬1723個塗鴉、維護1033項基礎設施等。

在推廣華埠方面，商改區的所有社群媒體帳戶共獲得44萬的瀏覽量，目前共有1萬5327名關注者。此外，商改區在去年共舉辦117場活動，包括地球日、美食節、萬聖節開放街道和敬老日等，共吸引超過73萬5000人參加。

在農曆新年到來之際，商改區同時推出新年紅包促銷活動，將有25家本地商店參與，發放625個紅包及其中1875張優惠券。此外，商改區還在近日推出的「紙上新年、打開華埠」立體書，不僅展示了多處華埠的地標建築和歷史風貌，還通過插畫介紹了華埠的歷史沿革、文化變遷及居民故事。

商改區 華埠 遊民

上一則

黃妮可遭槍殺焚屍案 1嫌獲刑15年至終身監禁

下一則

法拉盛農曆新年大遊行 2月1日登場
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

華埠迎春街會開幕 羅偉許新年願景「復興金山」

華埠迎春街會開幕 羅偉許新年願景「復興金山」
舊金山慶農曆新年 1/28-2/28在華埠可免費停車2小時

舊金山慶農曆新年 1/28-2/28在華埠可免費停車2小時
市主計長蘭德賀年 陳作舟等3亞裔代表受表彰

市主計長蘭德賀年 陳作舟等3亞裔代表受表彰
曼哈頓華埠柏路維持關閉 當地民代不滿

曼哈頓華埠柏路維持關閉 當地民代不滿

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

紐約華人夫妻多地經營賣淫 妻子還親自上陣

2025-01-21 12:23
川普總統發表就職演說，並於就職日當天發布十條政治命令，限縮移民在美權利。(路透)

川普10道移民新令 紐約華人：一刀切不合適

2025-01-21 07:44
紐約市接下來兩天將降雪，累積2至5吋積雪。(本報檔案照)

紐約市發警報：明天中午開始下雪恐達5吋 出行注意安全

2025-01-18 14:56
周日晚間紐約州將迎來大湖效應帶來的降雪，到周一至周三晚間，州內大部分區域將迎來體感零下華氏25度至0度之間。(記者曹馨元╱攝影)

暴風雪明晚襲紐約 冷到星期三…體感低至-25℉

2025-01-18 12:11
川普威脅大規模遣返，紐約走線客群體有人緊張有人淡定。律師提示：輕罪可能導致嚴重後果，所有人務必管住手腳。圖為ICE在曼哈頓的辦事處。(記者許君達／攝影)

紐約走線客躲風頭 律師告誡：即使合法居留「犯兩罪」恐遣返

2025-01-21 20:37
這棟位於紐約法拉盛的房屋在當時遭占屋者霸占。(擷自Google Maps)

紐約法拉盛男霸房後出租 佯稱遭房東非法驅逐 判囚2年

2025-01-24 14:29

超人氣

更多 >
川普午夜大清洗 一口氣開除17督察長…多部門主管震驚

川普午夜大清洗 一口氣開除17督察長…多部門主管震驚
白宮動用軍機遣返無證客 墨不甩川普 拒美降落

白宮動用軍機遣返無證客 墨不甩川普 拒美降落
嫁美國第4大豪門…王偉忠愛女歸寧宴 洋女婿秀中文

嫁美國第4大豪門…王偉忠愛女歸寧宴 洋女婿秀中文
排隊等川普合照得知「丟官」美海岸防衛隊女司令遭解職

排隊等川普合照得知「丟官」美海岸防衛隊女司令遭解職
ICE突襲搜查新州紐瓦克商家 公民也被拘留、打指模

ICE突襲搜查新州紐瓦克商家 公民也被拘留、打指模