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中領館新春招待會 僑學界700人歡聚紐約

記者范航瑜／紐約報導
共700餘名僑學界代表歡聚一堂，慶祝即將到來的農曆春節。(記者范航瑜／攝影)
共700餘名僑學界代表歡聚一堂，慶祝即將到來的農曆春節。(記者范航瑜／攝影)

中國駐紐約總領事館日前舉行了「2025年僑學界春節招待會」，中國駐紐約總領事陳立邀請領區內十州，共700餘名僑學界代表齊聚一堂，慶祝即將到來的農曆春節。

中國駐紐約總領事陳立(右)與學生合影。(記者范航瑜／攝影)
中國駐紐約總領事陳立(右)與學生合影。(記者范航瑜／攝影)

陳立在致辭中首先向來賓送上了新春祝福。陳立表示，春節是中華民族五千年團結凝聚與文化傳承的象徵，不僅是一個節日，更是弘揚向上向善精神的契機。

陳立提到，中國經濟去年穩定發展，國民生產總值實現5%的增速。他肯定了美東僑學界在支持中國建設、弘揚中華文化、團結服務僑胞、促進美中各領域交流合作方面的積極貢獻。「回望2024年，中國巨龍迎風破浪闊步前行；美中關係歷經風雨，穩步發展；美東僑學界自強不息、團結奮進。」陳立表示。「新的一年，希望大家為祖(籍)國繁榮、華裔社區和諧進步及美中關係穩定健康發展再創佳績。總領館將繼續肩負外交為民的職責，為同胞們保駕護航。」

僑界代表亞總會會長陳善莊、美洲至孝篤親總公所元老陳衛平、美國福建同鄉會陳恆，以及學界代表哥倫比亞大學學聯會主席徐爽益等相繼致辭，向來賓拜年並表示，美東僑胞與學子將繼續發揮橋梁紐帶作用，推動美中民間友好交流。

招待會現場，來自美中兩國的藝術家與留學生以節目表演迎接新春。(記者范航瑜╱攝影)
招待會現場，來自美中兩國的藝術家與留學生以節目表演迎接新春。(記者范航瑜╱攝影)

招待會現場，來自美中兩國的藝術家與留學生以節目表演迎接新春，節目包括「金蛇狂舞」、「春節序曲」、女子獨舞「紅太陽再照邊疆」，以及小提琴獨奏「迎來春色換人間」和男中音獨唱「長江之歌」等。

春節 華裔 哥倫比亞大學

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