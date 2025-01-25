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華策會辦州府倡導日 與民代對話亞裔爭權

記者范航瑜╱紐約報導
紐約華人策畫協會日前在州府奧伯尼舉行了第七屆州府倡導日活動。(華策會提供)
紐約華人策畫協會日前在州府奧伯尼舉行了第七屆州府倡導日活動。(華策會提供)

華人策畫協會(CPC，簡稱華策會)日前在州府奧伯尼(Albany)舉行了第七屆州府倡導日活動，呼籲為包括華策會在內的亞裔社區機構加大投資，並推動保護亞太裔、低收入移民社區的立法政策；據悉，華策會與超過50位民選官員進行線上會議，討論惠及亞裔社區的政策議題。

22日，近400名華策會員工與社區成員參加了此次集會活動。與會者以中、英、西三種語言分享個人的移民故事與社區工作經驗，並現場製作農曆新年禮物，吸引眾多議員駐足。

今年，華策會的州府倡導重點集中於三大領域。首先是呼籲全體工作人員薪資調升7.8%，實現「公正薪酬運動」(Just Pay Campaign)的目標，保障基層勞動者的基本生活需求。同時，華策會要求紐約州向亞太裔社區組織額外投資5435萬元，以解決長期資金不足的問題。

此外，華策會提出建立公平和公正的失業保險制度，呼籲州府投資5億元啟動失業過渡計畫，為非傳統工種的移民家庭提供更全面的支持。此外，針對家庭護理員的長期勞動問題，華策會倡議提高家庭護理員工資，並增加醫療保險資金支持，推行12小時輪班工作制，取代現行的24小時工作制。

華策會執行長何永康(Wayne Ho)表示，州府倡導日是華策會每年重要的政策倡導活動，為協會提供了與立法者直接溝通的機會。他強調，這些政策對於推動公平與社會正義至關重要。州參議員劉醇逸(John Liu)表示，亞裔美國人、移民及低收入社區比以往任何時候都更需要支持，「我們必須確保這些社區的聲音被聽到、需求被滿足、貢獻被尊重。」

當日與華策會會面的民選官員還包括州參議員貝利(Jamaal Bailey)、布理斯波特(Jabari Brisport)、布魯克(Samra Brouk)、薩拉查(Julia Salazar)辦公室代表、州眾議員寇頓(William Colton)、克魯茲(Catalina Cruz)、愛潑斯坦(Harvey Epstein)、米婷絲(Marcela Mitaynes)及塔皮亞(Yudelka Tapia)。

移民 低收入 亞裔

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