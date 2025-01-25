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農曆新年成紐約法定假日 今年開跑

記者劉梓祁╱紐約報導
農曆新年成法定假日，李榮恩24日攜華埠機構慶祝這一項里程碑。(記者劉梓祁╱攝影)
農曆新年成法定假日，李榮恩24日攜華埠機構慶祝這一項里程碑。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)兩年前簽署立法，宣布農曆新年為紐約州公立學校假日，以支持和保護亞裔社區，而本年為此法首次實施；為慶祝這一里程碑，法案主要提出者州眾議員李榮恩(Grace Lee)24日在曼哈頓華埠舉行慶祝活動，向多個社區機構贈送紀念品。

2023年9月9日，霍楚簽署立法並表示，透過將農曆新年定為學校的官方假日，政府在認可亞裔社區以及讓紐約變得更加多樣化的方面更進一步，「這不僅僅是不上學的一天，也是孩子了解和慶祝自己或不同文化和傳統的機會。」

由於去年農曆新年適逢周末，因此本年為此法實施的首個春節。為此，李榮恩在紐約中華公所與眾多社區機構和代表，共同「慶祝這一里程碑」。李榮恩說，在自己和州參議員卡范納(Brian Kavanagh)等人的努力下，紐約州成為全國第一個強制全州學校關閉以慶祝農曆新年的州。

「這不僅僅是一項政策的勝利，更是對亞裔文化的認同和尊重。多年來，亞裔社區一直在為這一天而努力，今天我們終於看到這一願望變為現實。我們的節日不僅在地圖上有了標誌，現在也正式成為日曆中的重要部分」，她說道。

李榮恩強調，為了讓這項法案順利通過，曾經歷諸多挑戰，包括說服州議會和參議會的議員，到爭取將法案列為議程的優先事項，每一步都來之不易。她說，「這是一場團隊的努力，不僅有立法者的支持，還有社區機構和無數普通民眾的共同努力。」

李榮恩還指，未來還有許多挑戰需要面對，尤其是在保護華埠等亞裔社區的權益方面。當日活動中，十餘個參與支持此立法的社區機構，獲頒發立法法案副本和簽字筆作為紀念，包括中華公所、美東聯成公所、紐約台山寧陽會館、紐約中華總商會、紐約李氏總分所、聯合亞美聯盟(UA3)、華埠人力中心(CMP)和「歡迎來華埠」(Welcome to Chinatown)等。

農曆新年成法定假日，李榮恩24日攜華埠機構慶祝這一項里程碑。(記者劉梓祁╱攝影)
農曆新年成法定假日，李榮恩24日攜華埠機構慶祝這一項里程碑。(記者劉梓祁╱攝影)

亞裔 華埠 紐約州

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