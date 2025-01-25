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安裝測速攝像頭地區 超速減94%

記者顏潔恩╱紐約報導
據市交通局發布的最新報告，指紐約市自2022年安裝更多測速攝像頭以來，有安裝的區域出現的魯莽駕駛現象已顯著減少。(本報檔案照)
據市交通局發布的最新報告，指紐約市自2022年安裝更多測速攝像頭以來，有安裝的區域出現的魯莽駕駛現象已顯著減少。(本報檔案照)

市交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)近期發布一則報告，指紐約市自2022年安裝更多測速攝像頭以來，有安裝的區域出現的魯莽駕駛現象已顯著減少，超速行為降低約94%，因交通事故引發的傷亡人數也減少了14%，說明測速攝像頭在當中起到重要作用。

這份報告主要分析測速攝像頭截至2024年的表現，除超速、交通死傷率降低外，也發現通過「全天候的執法成果」，裝有攝像頭的區域在夜間、周末等常發生超速的時段裡，造成的死傷率也減少了8%。

此外，駕駛的行為發生了積極的改變，74%的違規駕駛一年當中收到的罰單不超過一或兩次，這證明了攝像頭在培養安全駕駛方面的有效性；不過，在2023年仍有超過1萬2000名駕駛創下超過20次的違規紀錄，他們比別人有高於五倍的機率，可能涉及嚴重的交通意外，導致重傷或身亡。

報告也指，超速仍是最危險的駕駛行為之一，每年占紐約市交通死亡人數的四分之一，從2021年到2023年，超速是導致紐約市200多人喪生於車禍的主導因素。

「四分之一的交通死亡事故與超速有關，因此測速攝像頭是我們改變魯莽駕駛行為，且防止悲劇發生的最有效工具之一」，羅格貴茲表示，當前裝有攝像頭的地方，超速、以及死傷情況都大幅減少，這絕非巧合，「我們期待與州府的夥伴合作，更新一項關於交通的重要法案內容，使我們能運用這些救生工具。」

當局也表示，將會繼續監控和分析有關測速攝像頭的數據，確保該計畫與「零死亡願景」的目標保持一致。

據悉，這種測速攝像頭又被稱為校區測速攝像頭，安裝在距離校舍四分之一哩的範圍內，對超過規定時速10哩以上的司機處以50元的罰款；但有不少批評者質疑攝像頭的功效，認為市府更關心的是增加收入而不是公共安全，曾有史泰登島居民指出，攝像頭甚至安裝在距離學校範圍以外、不是交通紅燈區的區域，指攝像頭是市府的賺錢工具。

紐約市 史泰登島

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