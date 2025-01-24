糧食券被竊福利 新受害者難獲償

糧食券援助計畫(SNAP)是一項聯邦政府福利計畫，旨在幫助低收入家庭購買基本食品，然而隨著電子支付系統的普及，SNAP和福利卡(EBT)系統也成為詐騙和非法盜竊的目標。(記者馬璿╱攝影)

自開始補償去年底糧食券 援助計畫(SNAP)盜竊申請，紐約市共返還近9萬5000個受害家庭的失竊福利 ，共計金額達4800萬元。市府表示，已全數返還截止前申請補償的所有福利金，也致力加強預防措施。然而仍有許多華社組織持續接獲民眾受害投訴，由於補償已截止，他們無法獲得相關補償救濟。

市長亞當斯(Eric Adams)與市社會服務局(DSS)及市遊民服務局(DHS)局長帕克(Molly Wasow Park)公告表示，雖已補償受害家庭損失金額，但因補償申請已到期，許多市民仍面臨永久失去福利的風險，敦促國會採取行動。並重新授權返還替代SNAP福利金或是現金援助(Cash Assistance)。

目前，州眾議員 羅亞斯(Jessica Gonzalez-Rojas)正在推動法案，要求將現有EBT卡更換為更安全的芯片卡，並建立州層級補償基金。國會眾議員高德曼(Dan Goldman)則倡導恢復補償基金，但由於現今預算壓力，他擔心部分國會眾議員可能會阻擋該舉措。

親子互助會會長黃妮可表示，協會已於前些時候得知返還消息，但現在仍持續接獲民眾糧食券遭盜竊案例，且自去年12月20日之後遭竊的福利金仍不會退還，所以他們透過教育民眾積極上鎖卡片，讓民眾自發性地保護自身福利。

目前州府提出解決方案主要以教導持卡人下載「ConnectEBT」或是「ebtEDGE」等應用程序，透過單次解鎖與上鎖糧食券防止盜刷。一旦發現糧食券被盜，應及時填寫申請表。此外，持卡人應立即聯繫EBT卡客戶服務熱線，報告卡片被盜並請求更換新卡。客服熱線電話為(888)328-6399，此外也可登錄ConnectEBT網站或應用程序申請。