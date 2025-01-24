我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雷傑納隆科學獎 14華生入決賽 40人榜單占比逾3成

想讓川普再當一任總統 共和黨議員提案修憲

糧食券被竊福利 新受害者難獲償

記者馬璿╱紐約報導
糧食券援助計畫(SNAP)是一項聯邦政府福利計畫，旨在幫助低收入家庭購買基本食品，然而隨著電子支付系統的普及，SNAP和福利卡(EBT)系統也成為詐騙和非法盜竊的目標。(記者馬璿╱攝影)
糧食券援助計畫(SNAP)是一項聯邦政府福利計畫，旨在幫助低收入家庭購買基本食品，然而隨著電子支付系統的普及，SNAP和福利卡(EBT)系統也成為詐騙和非法盜竊的目標。(記者馬璿╱攝影)

自開始補償去年底糧食券援助計畫(SNAP)盜竊申請，紐約市共返還近9萬5000個受害家庭的失竊福利，共計金額達4800萬元。市府表示，已全數返還截止前申請補償的所有福利金，也致力加強預防措施。然而仍有許多華社組織持續接獲民眾受害投訴，由於補償已截止，他們無法獲得相關補償救濟。

市長亞當斯(Eric Adams)與市社會服務局(DSS)及市遊民服務局(DHS)局長帕克(Molly Wasow Park)公告表示，雖已補償受害家庭損失金額，但因補償申請已到期，許多市民仍面臨永久失去福利的風險，敦促國會採取行動。並重新授權返還替代SNAP福利金或是現金援助(Cash Assistance)。

目前，州眾議員羅亞斯(Jessica Gonzalez-Rojas)正在推動法案，要求將現有EBT卡更換為更安全的芯片卡，並建立州層級補償基金。國會眾議員高德曼(Dan Goldman)則倡導恢復補償基金，但由於現今預算壓力，他擔心部分國會眾議員可能會阻擋該舉措。

親子互助會會長黃妮可表示，協會已於前些時候得知返還消息，但現在仍持續接獲民眾糧食券遭盜竊案例，且自去年12月20日之後遭竊的福利金仍不會退還，所以他們透過教育民眾積極上鎖卡片，讓民眾自發性地保護自身福利。

目前州府提出解決方案主要以教導持卡人下載「ConnectEBT」或是「ebtEDGE」等應用程序，透過單次解鎖與上鎖糧食券防止盜刷。一旦發現糧食券被盜，應及時填寫申請表。此外，持卡人應立即聯繫EBT卡客戶服務熱線，報告卡片被盜並請求更換新卡。客服熱線電話為(888)328-6399，此外也可登錄ConnectEBT網站或應用程序申請。

福利 糧食券 眾議員

上一則

周末好去處／農曆新年前哨 博物館、美術館輪番慶祝

下一則

霍楚推手機禁令 華人家長叫好
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

眾院預算委員會討論提案：小費免繳所得稅但要繳薪資稅

眾院預算委員會討論提案：小費免繳所得稅但要繳薪資稅
F計畫可迅速聘任解雇 川普砸聯邦員工鐵飯碗 工會提告

F計畫可迅速聘任解雇 川普砸聯邦員工鐵飯碗 工會提告
共和黨眾議員瑪麗奧：川普大規模驅逐 紐約列第2站

共和黨眾議員瑪麗奧：川普大規模驅逐 紐約列第2站
沒TikTok用崩潰 威州19歲少年放火燒眾議員服務處

沒TikTok用崩潰 威州19歲少年放火燒眾議員服務處

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

紐約華人夫妻多地經營賣淫 妻子還親自上陣

2025-01-21 12:23
川普總統發表就職演說，並於就職日當天發布十條政治命令，限縮移民在美權利。(路透)

川普10道移民新令 紐約華人：一刀切不合適

2025-01-21 07:44
紐約市接下來兩天將降雪，累積2至5吋積雪。(本報檔案照)

紐約市發警報：明天中午開始下雪恐達5吋 出行注意安全

2025-01-18 14:56
周日晚間紐約州將迎來大湖效應帶來的降雪，到周一至周三晚間，州內大部分區域將迎來體感零下華氏25度至0度之間。(記者曹馨元╱攝影)

暴風雪明晚襲紐約 冷到星期三…體感低至-25℉

2025-01-18 12:11
川普威脅大規模遣返，紐約走線客群體有人緊張有人淡定。律師提示：輕罪可能導致嚴重後果，所有人務必管住手腳。圖為ICE在曼哈頓的辦事處。(記者許君達／攝影)

紐約走線客躲風頭 律師告誡：即使合法居留「犯兩罪」恐遣返

2025-01-21 20:37
去年底協助報案抓捕康尼島地鐵縱火犯的華裔少年謝健中(中)與好友們，險些因撥打的電話為911而不是止罪熱線，無法獲得懸賞獎金。(記者馬璿╱攝影)

紐約地鐵縱火案助抓嫌犯 華裔少年差點領不到萬元獎金

2025-01-18 10:02

超人氣

更多 >
可省1000億… 眾院共和黨團擬刪減白卡 落實川普政策

可省1000億… 眾院共和黨團擬刪減白卡 落實川普政策
「ICE來了」芝城華埠抓捕影片瘋傳 流言四起引恐慌

「ICE來了」芝城華埠抓捕影片瘋傳 流言四起引恐慌
新研究：這項身體變化 提早9年預警失智症

新研究：這項身體變化 提早9年預警失智症
川普世界經濟論壇演講五要點 一發言讓全場尷尬了

川普世界經濟論壇演講五要點 一發言讓全場尷尬了
「墨雨」最美丫鬟有新劇… 搭34歲「欠稅男星」 網吐槽像叔姪戀

「墨雨」最美丫鬟有新劇… 搭34歲「欠稅男星」 網吐槽像叔姪戀