應對ICE搜查 專家促無證移民了解權益

隨著川普政府準備在紐約市展開移民和海關執法局(ICE)的突襲行動，擁有大量移民的紐約皇后區，正有許多民選官員和移民倡導組織敦促無證移民熟悉自己的權利。圖為ICE在曼哈頓的辦事處。(記者許君達╱攝影)

隨著川普政府準備在紐約市 展開移民 和海關執法局(ICE )的突襲行動，擁有大量移民的紐約皇后區，正有許多民選官員和移民倡導組織敦促無證移民熟悉自己的權利，比如若遇到搜查要立刻求助律師、在家避免應門、看清楚搜查令類別等，以應對可能的突發情況。

據信，美國歷史上「最大規模的驅逐行動」，計畫首先突襲芝加哥，隨後擴展至邁阿密和紐約市。為因應可能到來的執法行動，移民倡導組織「紐約築路」(Make the Road New York)自去年11月大選以來，便定期舉辦研討會，向當地社區宣傳無證移民的憲法權利，以及在ICE突襲中的應對措施。

「紐約築路」的科爾特斯(Luba Cortes)表示，移民無論身分如何，都受美國憲法第四修正案和第五修正案的保護。第四修正案保障人民免受政府的不合理搜查和扣押，第五修正案則保障正當程序並保護人民免於自證其罪。她提醒，在面對ICE突襲時，應使用第五修正案的權利並立即尋求律師幫助。

她還建議移民避免應門，因為打開門可能被視為默許ICE進入住所。她還補充說，如果ICE聲稱擁有搜查令，移民應要求對方將搜查令從郵件槽或門下傳遞，並確認搜查令是否為法官簽署的司法搜查令，而非行政搜查令。她指出，ICE在「99%」的情況下只會攜帶行政搜查令，這並不授權他們進入住所。

紐約州眾議員卡克魯茲(Catalina Cruz)呼籲大家不要傳播未經核實的信息，避免引發不必要的恐慌。州參議員岡薩雷斯Kristen Gonzalez)則強調，紐約市作為庇護城市，必須竭盡全力保護弱勢社群。不過，市議員霍登(Robert Holden)對ICE突襲的消息表示歡迎，認為這是執行聯邦法律和清除犯罪的必要措施。他呼籲聯邦政府對「庇護城市的官員」採取行動，指責他們庇護非法犯罪者。

與此相對，州眾議員羅哈斯(Jessica González-Rojas)則呼籲通過「紐約全民法案」，禁止紐約市警察局與ICE合作。她也提醒，無證移民不應攜帶假證件，以免面臨欺詐和身分盜竊的指控。她還建議雇主為工作場所的無證員工設置安全區域，確保他們在ICE突襲時能夠獲得保護。