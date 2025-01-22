曼哈頓「通達華埠」計畫 維持華埠柏路關閉

曼哈頓「通達華埠」計畫工作組，研究決定維持華埠柏路關閉。(記者劉梓祁／攝影)

由紐約州 、市府共同出資的「通達華埠 」(Chinatown Connections)計畫，將改造曼哈頓 華埠劉國樑廣場(Kimlau Square)一帶，涵蓋美化柏路(Park Row)和修建牌樓等項目，被部分人視作重開該路的「最佳時機」；然而，市府多部門22日(周三)宣布，研究後決定維持其關閉狀態，以維持警局安全和交通順暢。

由於此計畫在美化柏路的同時，由市交通局(DOT)進行假定重開的交通研究，許多居民呼籲市府藉機重開此路。在九一一恐襲後，其因安全原因被關閉至今。盡管如此，市公共區域長(Chief Public Realm Officer)劉雅婷(Ya-Ting Liu)表示，經過數月的考慮、審議和分析，市府決定保持柏路關閉。

她表示，該決定主要出於安全考量，因在交通研究中發現，若開放柏路供車輛通行，將「在目前已經非常複雜的交叉口創造更多潛在的衝突」。根據市交通局曼哈頓總長彬卡(Ed Pincar)，若重開此道路，每日早上7時至下午5時，需增設兩名交警在場疏導交通。

此前，數百位華埠居民曾參與集會，連署要求市府重開柏路，指現況影響區域經濟和通勤時間。劉雅婷對此表示，「在會議上大聲呼喊的人」並非華埠的主流意見，「沉默的大多數」實為沒有車輛且依賴步行的長者。她強調，「通達華埠」在改善交通和擴大空間後，會吸引更多遊客、推動經濟。

總部位於柏路旁的市警(NYPD)，其反恐部門副主任韋爾塔(Jason S. Huerta)也表示，重開道路會造成多項安全隱患，如車輛攜帶爆炸裝置衝入。他說，此路具有獨特性，與法院、懲教所和市府辦公室等重要司法機構緊密相連，因此也在風險評估中得到最高重視。市警表示，有針對柏路進行獨立研究，但由於數據敏感，將不予公開。

韋爾塔還說，若警局總部處於襲擊風險下，柏路兩側的「Chatham Green」和「Chatham Towers」住宅樓也將「特別容易受到威脅」。同時，劉雅婷強調，市府承諾移除停放在柏路東側的車輛，並將該空間改造為行人使用的公共空間，令其成為「更具公園感(Park)的地方」。

市交通局去年表示，原計畫在2024年末完成並公布交通研究結果，但彬卡指出，此時間已被延期至今年三月。去年9月，當局在柏路建設公車島(Bus Island)，被部分社區代表批評其縮減車道、減小柏路重開機會。彬卡表示，未來還將為其添加座椅和遮陽棚等設施。

有「華埠市政廳」之稱的紐約中華公所，其主席朱超然認為市府做出「錯誤決定」，繼續令華埠失去與外部資源連接的重要道路，並忽視僑團的聲音。民主黨65D區領袖于金山也說，此結果為「意料之內」，因市府從未有意將其開放，當下僅希望能有更好的美化和修復措施。