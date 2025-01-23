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皮影戲藏品展 法拉盛市政廳亮相

記者劉梓祁╱紐約報導
中國皮影戲藏品法拉盛亮相，策展人馮光宇回憶文物傳承歷程。(記者劉梓祁╱攝影)
中國皮影戲藏品法拉盛亮相，策展人馮光宇回憶文物傳承歷程。(記者劉梓祁╱攝影)

皇后區法拉盛市政廳(Town Hall)畫廊即日起舉辦免費皮影戲藏品展覽，展出藝術家本頓(Pauline Benton)所收藏中華傳統皮影藝術文物；主辦方表示，展覽將帶領觀眾穿越時光，探索中華影戲藝術的輝煌歷史，欣賞具有藝術價值的影戲人物及道具。

本次活動由紐約美華劇坊聯合法拉盛藝文中心和啟揚文化中心等機構主辦。據美華劇坊介紹，皮影戲是中華傳統民間戲劇藝術，演員藉助燈光和幕布配合唱腔，通過操縱用驢皮等材料製作的影偶，表演歷史、小說、民間故事。它在中國最早的紀錄出現於漢朝，興盛於清代。

美華劇坊創辦人馮光宇表示，她在1983年來到美國後不久便通過翻譯劇本和培訓演員開始了他在戲劇領域的職業生涯。過程中，她逐步被邀請教授京劇動作，並最終成為一位藝術總監和劇團創辦人。同時，她還認識了一位從中國學習皮影並努力將其帶到國際舞台的「外國人」，其收藏的物件成為了劇團展覽的一部分。

據馮光宇回憶，本頓在1923年25歲時，從美國到北京探望姨媽，因此結識會說英文的灤州皮影世家傳人李氏；她通過旁觀和聽講，掌握基本技巧後，於20世紀上半葉多次往返美中、收集皮影。馮光宇還說，1932年美國第一間專業影戲劇團，便是本頓的紅門劇社(Red Gate Shadow Players)。

馮光宇說，本頓在1974年去世前，把一半皮影收藏捐給博物館，另一半把演出用的影偶及舞台箱子，在遺囑中遺言留給將來可以使用者，包括中國傳統樂器；直到80年代，紐約的韓弗萊(Jo Humphrey)繼承了剩下的文物，並耐心清除所有皮影表面累積的桐油。

主辦方指，來自台灣中國文化大學中國戲劇系及紐約大學戲劇教育系的馮光宇，在1995年與傀儡專才的夫婿卡普林(Stephen Kaplin)建立中國戲劇工作坊。1999年，她承傳韓弗萊的劇團後，將其合並為紐約美華劇坊。

法拉盛 皇后區 博物館

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