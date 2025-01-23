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從上海到紐約 施諫昉用畫布連結世界

記者馬璿╱紐約報導
「藝術是跨越語言的，它是人與人之間最自然的橋樑。不論我們來自何處，說著什麼語言，藝術總能連結你我，幫助人們互相理解。」在施諫昉看來，藝術不僅是一種表達形式，更是一種與世界對話的方式。(圖片由Garrett Carroll拍攝，施諫昉提供)
「藝術是跨越語言的，它是人與人之間最自然的橋樑。不論我們來自何處，說著什麼語言，藝術總能連結你我，幫助人們互相理解。」在施諫昉看來，藝術不僅是一種表達形式，更是一種與世界對話的方式。(圖片由Garrett Carroll拍攝，施諫昉提供)

走訪上海、烏克蘭，最後落腳紐約，藝術家施諫昉致力推動全球藝術交流，並透過創立繪畫工作室，鼓勵大眾參與藝術創作，盼在華人社區推廣藝術的價值。他相信，藝術不僅能帶來情感的治癒，也能在華人社區與其他文化之間架起一座溝通的橋梁。

出生於浙江嘉興的施諫昉，曾在烏克蘭留學，並於蘇州和上海創辦藝廊，創作領域包含繪畫、裝置藝術及廣告，並曾在多地舉辦展覽。但施諫昉認為，藝術不僅是一門技藝，更是一場與世界、他人和自我的對話，也是追尋內心平衡的重要途徑。

相較於其他選擇餐館、超市或洗衣店等傳統業發展的華人，施諫昉在文化領域另闢蹊徑。雖然相關的創業在華社相對稀少，但他希望透過更親民且年輕的休閒繪畫，將藝術推廣至華人社區。

施諫昉在長島市創立了「Time to Paint」，採用零基礎、低門檻的壓克力畫，鼓勵民眾前來體驗。他表示，工作室大多數學員為外族裔，部分華人學員則顯得相對謹慎與內斂，當提供參考圖片時，華人學員傾向於按照「範本」創作，並將作品的完成度與優劣掛鉤。興許是與傳統教育強調標準化有關，使原本應自由揮灑的畫布被框架束縛。然而，施諫昉希望透過工作室營造輕鬆、自在氛圍，幫助更多華人學員放下對完美的執著，專注探索藝術帶來的樂趣。

「目前華社的藝術活動多以兒童教育為主，但在步調緊湊的城市生活中，繪畫其實能成為一種長期且有效的減壓方式，」施諫昉表示。他希望透過藝術這門無聲的語言，幫助人們在創作中釋放壓力，「藝術的重要功能，就是幫助人們與自己的內心對話。」

初到紐約，施諫昉便被「世界的十字路口」時報廣場巨大的廣告螢幕深深震撼。「紐約是一座擁抱全世界的城市，它多元的文化與開放的氣質，就像一股湧動的藝術能量，讓我不自覺地沉浸其中。這種自由而包容的氛圍讓我與這座城市產生了強烈的共鳴，彷彿每個角落都在訴說屬於藝術的故事。」他觀察，紐約的獨特魅力既不同於中華文化的含蓄內斂與細膩，也有別於歐洲的抒情浪漫，而是以直接且強烈的張力展現自己的個性，激發他的靈感。

「藝術是跨越語言的，它是人與人之間最自然的橋樑。不論我們來自何處，說著什麼語言，藝術總能連結你我，幫助人們互相理解。」在他看來，藝術不僅是一種表達形式，更是一種與世界對話的管道。

為了讓更多人接觸藝術，施諫昉在長島市創立了「Time to Paint」繪畫工作...
為了讓更多人接觸藝術，施諫昉在長島市創立了「Time to Paint」繪畫工作室，採用零基礎、低門檻的壓克力畫創作方式，鼓勵民眾前來體驗。(圖片由Garrett Carroll拍攝，施諫昉提供)
走訪上海、烏克蘭，最後落腳紐約，藝術家施諫昉致力於推動全球藝術交流，並透過創立繪...
走訪上海、烏克蘭，最後落腳紐約，藝術家施諫昉致力於推動全球藝術交流，並透過創立繪畫工作室鼓勵大眾參與藝術創作，盼在華人社區推廣藝術的價值，為不同文化間搭建無聲對話的橋樑。(圖片由Garrett Carroll拍攝，施諫昉提供)

華人 烏克蘭 長島市

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