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皇后區奶茶店遭竊 賊高喊仇亞言論

記者尤昱程／紐約報導
瑞吉屋(Ridgewood)日前傳出一家奶茶店遭到多名青少年持續騷擾與盜竊，引來市議員關切。(霍登辦公室提供)
瑞吉屋(Ridgewood)日前傳出一家奶茶店遭到多名青少年持續騷擾與盜竊，引來市議員關切。(霍登辦公室提供)

皇后區瑞吉屋(Ridgewood)日前傳出一家奶茶店遭到多名青少年持續騷擾與盜竊，並在店內高喊仇亞言論。店家不堪其擾將影片發布自社群媒體，引來社區居民及當地市議員關切。

根據市警104分局報告，數名青少年在過去幾周，多次進入地點位於瑞吉屋的奶茶店，並在店內公然辱罵帶有種族歧視的言語，使用粗俗語言恐嚇顧客和員工，甚至肆無忌憚地偷竊商品，造成店家財物損失。

警方表示，店內的監控錄像記下了多次行為，相關視頻也被上傳至社群媒體，引發社區的廣泛關注與憤怒。警方正在根據現有線索展開調查，期盼能盡快確認涉案者身份。

針對這些事件，該區市議員霍登(Robert Holden)於21日到訪該地點與店主面談，了解具體情況並商討解決方案。霍登辦公室「選民服務與預算」主任黃友興(Phil Wong)也隨行參與，表達了對商家的關切與支持。

霍登表示，將與市警104分局以及當地學校合作，追查涉案者，並採取必要措施防止類似事件再次發生。他說，「我已經與104分局局長周德瑞(Karem Chowdhury)聯繫，將進一步與當地學校合作，確保這些行為立即停止。我也呼籲家長更關注孩子的行為，避免他們捲入此類事件。」

他說，市議員辦公室將持續與警方和學校保持緊密合作，不僅要追究涉案者責任，還將著手加強青少年教育，讓他們深刻認識到仇恨和犯罪行為的嚴重後果，為社區營造更安全的環境。

警方呼籲知情者提供線索，市民可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，訪問止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發送訊息至274637(CRIMES)，並輸入TIP577。此外，也可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索。所有線索均會保密處理。

社群媒體 種族歧視 預算

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