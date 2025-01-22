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布碌崙社聯會新春警民午餐會 近百人歡聚

記者胡聲橋／紐約報導
布碌崙社聯會向布碌崙南區警署的代表頒獎。(記者胡聲橋／攝影)
布碌崙社聯會向布碌崙南區警署的代表頒獎。(記者胡聲橋／攝影)

布碌崙(布魯克林)社聯會21日在康尼島舉辦農曆新年警民感恩午餐會，布碌崙南區警署指揮官麥凱維(Charles McEvoy)率領分局中與華裔居民有較多交往的分局局長和警員，與布碌崙華社代表齊聚一堂，共同慶祝農曆新年，並感謝布碌崙南區警方過去一年在維護社區治安上做出的貢獻。

這個一年一度的農曆新年警民感恩午餐會由布碌崙社聯會主辦，共有近百人出席。該會副會長、布碌崙亞裔民安隊隊長柳寶枝介紹，該活動至今已舉辦了14次，他們要感謝警方過去一年在華社大型活動上維持秩序，也要感謝警方保華社一方平安，他們希望透過類似活動加強華社與警方的溝通與合作。

在午餐會上，社聯會向布碌崙南區警署指揮官麥凱維、副指揮官波特斯(Deputy Chief Raymond Porteus)和明希(Charles Minch)、南區警署社區事務指揮官賈布利斯基(Ira Jableasky)等人頒發了傑出成就獎，感謝他們多年來服務華社的突出成績。

麥凱維和波特斯等人在致辭時感謝華社對警方的支持，並說多年來南區警署與華社建立了良好的關係，他們能真切感受到華社對市警的歡迎，他們還讚揚了社聯會和民安隊，認為他們與警方的合作是警方取得成功的重要原因。他們也祝所有華人農曆新年快樂。

午餐會還專設了向英雄華裔警探劉文健父母劉偉棠和李秀燕致敬的環節，當二老走到前台時，警員全體起立，鼓掌歡迎，二老向警員送上了新春祝福。

隨後，費小蓮、陳善莊、麥保羅、姜書棟、羅添福、陳偉儀、麥德森等華社代表也逐一發言，向市警表達節日的祝賀和謝意，並希望警方在農曆新年期間繼續為華社的各項慶祝活動保駕護航。

布碌崙 華裔 亞裔

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