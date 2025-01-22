黃敏儀攜手亞平會 辦免費成人電腦課 華人學員受益多

法拉盛市議員黃敏儀聯合亞洲人平等會(AAFE)宣布，將為成人及退休人士提供為期八周的免費雙語電腦培訓課程。(記者高雲兒╱攝影)

法拉盛 市議員黃敏儀聯合亞洲人平等會(AAFE)宣布，將為成人及退休 人士提供為期八周的免費雙語電腦培訓課程，幫助長者學習電腦和智能手機的基本操作，應對現代數位生活需求。

課程內容涵蓋電腦與智能手機的基本操作，包括拍攝與分享照片、文件和簡報的建立與編輯、視訊通話和電子郵件的使用等。同時，課程還將介紹網路安全知識，幫助學員掌握數位技能以便與親友保持聯繫。此外，針對最近常見的糧食券 電子卡盜刷問題，課程將指導長者下載相關應用程式，學會監控帳戶、凍結卡片及申請補償等實用技能。

該項目經費由黃敏儀在2025財年爭取的2萬2000元撥款支持，自其三年前上任以來，她每年都為此計畫提供資金，至今已有超過75位居民受惠。黃敏儀表示，此類課程對長者尤為重要，特別是在解決電子卡盜刷問題時，長者若能熟悉數位操作，將能更有效保護自己的權益。

此次課程由亞平會「青年計畫」的學生特別設計，旨在促進青少年與長者的互動，並為學員提供便利的學習環境。參加課程的學員王先生表示，課程不僅教會他新的技能，也讓他能夠幫助其他長者。此外，由於市議員的資助，課程還免費提供營養晚餐，讓學員在學習之餘享用美食。

黃敏儀表示，透過該課程，長者可以更好地適應數位化社會，提升生活品質並與家人保持聯繫。她呼籲有興趣的居民踴躍報名，共同提升社區數位技能水平。

該培訓課程將於2月25日正式開課，每周二晚間5時30分至7時，在法拉盛41大道133-29號的大樓201室舉行，共計八周，至4月8日結束。每班名額約20人，課程將以國語進行，報名熱線為(929)592-4282。