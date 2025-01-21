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貝涅特機場庇護所關閉 教師憂無證學生去向

記者馬璿／紐約報導
布碌崙(布魯克林)貝涅特機場(Floyd Bennett Field)庇護所，在近日被關閉，其他24間庇護所將於明年3月完全關閉。(本報檔案照)
布碌崙(布魯克林)貝涅特機場(Floyd Bennett Field)庇護所，在近日被關閉，其他24間庇護所將於明年3月完全關閉。(本報檔案照)

布碌崙(布魯克林)貝涅特機場(Floyd Bennett Field)庇護所近日關閉，其他24間庇護所將於明年3月完全關閉。此地未來將交由美國國家公園管理局(National Park Service)尋找新承包商移作他用。然而，移民倡議者卻與社區持相左意見：雖社區樂見將庇護所的無證客遷至郊區，但倡議者擔憂此舉恐影響公校學生受教權益。

貝涅特機場2022年起收容2000名無證客，自設立以來便引來不少爭議，引發社區遊行抗議。居民表示無證客帶來更多治安隱患，陸續發生入店行竊、乞討與詐騙事件；人道援助機構則認為無證客被安置在生活機能不便利的地方，無法得到有效照顧，倡議者則擔憂大型庇護所，將成為川普大規模驅逐性行動的首要目標。

根據移民和海關執法局(ICE)多年慣例，幹員並不會在學校、教會或醫院等敏感地點(sensitive locations)逮捕無證移民。但自從川普當選，許多學生自去年11月起陸續失聯，更有五位居住在貝涅特機場庇護所的學生消失，引起公校教師的擔憂，深怕這些不知去向的孩子，將在收容所關閉與轉移的過程中被遺忘。

貝涅特機場是紐約市唯一有為兒童庇護者設立的收容中心，截至去年12月初，共有850名居住在貝涅特機場的兒童註冊當地公校。但由於學校系統並未正式追蹤移民學生的身分與國籍，僅調查語言取向，教育工作者擔心這不只將為不諳英文的家庭帶來教育缺口，學生的受教權也可能被影響。

居住在布碌崙南區的居民黃女士則贊同關閉舉動，希望市府能順勢將其他不受社區歡迎的遊民所關閉。她表示，雖然貝涅特機場和86街欲蓋遊民所的土地使用權不同，但希望市府能聽聽社區居民的聲音，將遊民所和庇護所等設施遷移到郊區，降低對社區的危害。

梁女士則表擔憂之情，她認為突然關閉庇護所，裡面收容的2000名無證客未來可能會流浪街頭，反而造成更大的治安隱患。她認為冬天或許機率較低，但當天候轉暖，無處可去的無證客可能又會回到街上遊蕩。

庇護 無證客 移民

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