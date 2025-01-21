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紐約台灣商會幹部交接 會長林慶甫連任

記者劉梓祁╱紐約報導
紐約台灣商會49屆幹部交接，會長林慶甫(一排左三)成功連任。(記者劉梓祁╱攝影)
紐約台灣商會49屆幹部交接，會長林慶甫(一排左三)成功連任。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約台灣商會(TCCNY)日前在皇后區法拉盛，舉辦「第49屆會長與行政幹部交接典禮」，並在數十位會員、僑界代表和民選官員的見證下，由上屆會長林慶甫(Sam Lin)成功連任，並承諾將持續推動紐約與台灣間的經濟交流，並計畫在新一年舉辦更多促進合作的活動，藉此凝聚海外台商力量。

紐約台灣商會舉辦「第49屆會長與行政幹部交接典禮」，由上屆會長林慶甫(左)成功連...
紐約台灣商會舉辦「第49屆會長與行政幹部交接典禮」，由上屆會長林慶甫(左)成功連任。(記者劉梓祁／攝影)

典禮當晚，由中華民國經濟部駐美投資貿易服務處主任葉士嘉，代表駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強監交並致詞。葉士嘉表示，雖然台灣的面積不及世界許多國家，但憑藉卓越的創新能力與靈活的經濟策略，台灣在全球市場上始終占有舉足輕重的地位。

他說，根據2024年的數據，台灣為美國的第七大貿易夥伴，甚至大於英國、印度和巴西的貿易量，但台灣人口僅為2300萬人。葉士嘉強調，雖然新總統川普(Donald Trump)即將就職，代表未來機會和挑戰並存，但「經濟部願意做台商最堅實的後盾」。

紐約台灣商會「第49屆會長與行政幹部交接典禮」，州參議員劉醇逸到場支持。(記者劉...
紐約台灣商會「第49屆會長與行政幹部交接典禮」，州參議員劉醇逸到場支持。(記者劉梓祁／攝影)

成功連任台灣商會會長的林慶甫表示，「回顧過去的一年，擔任第48屆會長的經驗，讓我深刻感受到這份職位的重要性與責任。」他說，將繼續對外維護商會的聲譽，用更高的道德標準，得到社區的尊敬，並對內則需要促進和諧、凝聚共識。

中華民國經濟部駐美投資貿易服務處主任葉士嘉，代駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強...
中華民國經濟部駐美投資貿易服務處主任葉士嘉，代駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強監交並致詞。(記者劉梓祁／攝影)

林慶甫強調，會繼續秉持三個核心使命，即促進商機、服務社區和深化台美經貿交流。他還說，「在過去一年中，我們有不少亮眼的成果，其中最值得驕傲的，就是『AI Taiwan棒球日』，這場活動得到了大家的全力支持，所有門票都賣光了！」

紐約台灣商會「第49屆會長與行政幹部交接典禮」，國會眾議員孟昭文到場支持。(記者...
紐約台灣商會「第49屆會長與行政幹部交接典禮」，國會眾議員孟昭文到場支持。(記者劉梓祁／攝影)

針對新一年的工作計畫，他表示將推動商會章程的現代化和吸引更多優秀人才，同時建立長遠的發展規畫。在商會50周年到來之際，林慶甫也將其視為「展望未來、開創新局的重要契機」。

紐約台灣商會「第49屆會長與行政幹部交接典禮」，州眾議員金兌錫到場支持。(記者劉...
紐約台灣商會「第49屆會長與行政幹部交接典禮」，州眾議員金兌錫到場支持。(記者劉梓祁／攝影)

到場者還有國會眾議員孟昭文(Grace Meng)、州參議員劉醇逸(John Liu)、州眾議員金兌錫(Ron Kim)和市議員黃敏儀(Sandra Ung)。孟昭文提到近期國會眾議院通過的「美台加速雙重課稅救濟提案」(United States-Taiwan Expedited Double-Tax Relief Act)，表示其旨在通過促進半導體和芯片生產等製造業投資，加強美國供應鏈，從而鞏固國家安全。

紐約台灣商會「第49屆會長與行政幹部交接典禮」，圖為新一屆主要成員。(記者劉梓祁...
紐約台灣商會「第49屆會長與行政幹部交接典禮」，圖為新一屆主要成員。(記者劉梓祁／攝影)

眾議員 投資 孟昭文

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