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康尼島賭場建案土地申請 社委會反對

記者胡聲橋╱紐約報導
「康尼項目」建成後的效果圖。(「康尼項目」開發團隊提供)
「康尼項目」建成後的效果圖。(「康尼項目」開發團隊提供)

布碌崙(布魯克林)第13社區委員會的土地使用委員會近日投票，反對以Thor Equities為首的開發團隊提出的「康尼項目」(Coney Project)賭場建案中的土地利用申請。

「康尼項目」計畫沿著衝浪大道(Surf Avenue)從西12街到西15街建造一座擁有500個房間的酒店、一個會議中心和音樂會場址。第13社區委員會土地使用委員會經過兩個小時熱烈討論之後，以7-2的投票反對該賭場建案提出的關閉部分當地街道和高層建築高空使用權的申請。投票委員克拉夫申科(Angela Kravtchenko)表示，「我們不想要更擁擠的交通、更多賭博和更多犯罪」。

儘管土地使用委員的這個投票結果僅僅是諮詢性質的，但社區委員會通常都會支持其下屬委員會的建議。第13社區委員會將於22日(周三)舉行全體投票。從歷史上看，社區委員會的投票對於最終由市議會決定的土地使用複核程序將施加重大的影響。

紐約市計畫在今年年底前向紐約市及其周邊地區頒發三張賭場執照。目前共有11個開發團隊正在競爭這三張賭場執照，但只有四個賭場建案需要獲得市政府批准的土地用途變更，然後才能接受州博彩監管機構的審議，「康尼項目」就是其中之一。

康尼島居民一直對「康尼項目」賭場建案反對強烈，他們認為這個項目將大量私有化公共用地，拆除康尼島標誌性的棧橋，對康尼島社區造成災難性打擊。

開發商一直表示，「康尼項目」將帶來數千個就業機會和全年不間斷的經濟活動，使康尼島重新煥發活力。為了緩和居民的反對意見，「康尼項目」的開發商還提出設立一個兩億元的社區信託基金，支持社區建設。「康尼項目」的開發團隊堅稱，有更多社區委員會委員支持這個歷史性的投資，這次投票對項目不會造成致命打擊。

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