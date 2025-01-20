紐約慈濟歲末祝福 逾300人歡聚

慈濟基金會紐約分會19日在法拉盛舉辦社區歲末祝福活動。(慈濟基金會紐約分會提供)

農曆新年即將到來，慈濟 基金會紐約分會19日在法拉盛 舉辦社區歲末祝福活動，現場設有文藝表演、以及文化與蔬食攤位等，吸引300多位民眾到場參與，共同點傳心燈，祈求天下無災無難。

慈濟紐約分會行政組程中式介紹，迎新活動此前已暫停三年，前年為疫後首次與社區大眾重聚，今年則為民眾帶來經藏演繹、點傳心燈、慈濟少年班話劇「佛典故事」等環節，而慈濟證嚴上人每逢歲末，都會將當年的版稅收入分成一個個紅包，在全球各地舉辦歲末祝福時與有緣人分享，此次紐約場的每個紅包也都由志工親手趕製，以對社區長期的善心大德表示感恩，並與法拉盛的民眾與華人同胞拜個早年，祈求天下無災無難。

祈福會後，春節蔬食園遊會登場，蔬食義賣由專業大廚親手製作，包含各式傳統點心。今年還特別設置「節日Cafe」，與會民眾們藉此可一起坐下來喝杯咖啡、敘舊問候。現場另有藝文及健身體驗區、環保精品義賣。

慈濟紐約分會執行長蘇煜升則在活動上提到，洛杉磯 爆發災難性野火，狂風和乾燥條件助長火勢蔓延，燒毀超過萬畝土地，逾10萬人被迫撤離家園 ，慈濟美國總會已啟動「馳援洛杉磯縣世紀山火」賑災機制，提供災民即時的關懷與支持，此外來自台灣的1000件環保毛毯也將在2月中旬運抵加州，幫助災民，他也呼籲紐約的民眾付出心力，積極募捐，將善念匯聚在一起。