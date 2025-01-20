黃友興參選30選區市議員 與4位參選人競逐

霍頓(右)辦公室「選民服務與預算」主任黃友興(左)日前宣布即將以民主黨籍投入皇后區第30選區市議員選舉。(黃友興提供)

皇后區 第30選區現任市議員霍登(Robert Holden)因任期限制即將卸任，吸引多位候選人競爭，紐約同源會會長、霍頓辦公室「選民服務與預算」主任黃友興(Phil Wong)日前宣布參選。

黃友興表示，他決定參選是希望以更積極的角色推動政策改變。他說，「多年來，我一直站在抗議的前線，但我認為，是時候從外部的抗議者轉變為決策者，真正為社區帶來改變。」

黃友興說，自己多年來參與多場抗議，包括反對將旅館改為遊民收容所、支持保留特殊高中考試制度，以及維護天才班項目，「這些經驗讓我更清楚了解居民的需求，並將以此作為參選基礎。」

黃友興曾擔任皇后區第24學區主席，積極參與教育及亞裔 社區權益的推動。他強調，若當選，將繼續以保守路線作為核心，確保選民的利益得到充分保障，並為華人 社區爭取更多發聲的機會。

霍登的副幕僚長瓦伊楚納斯(Alicia Vaichunas)日前已經宣布參選並獲得霍登背書，她曾服務於霍登團隊近八年，並參與過多項社區改善計畫。黃友興則表示，他也得到了霍登的支持，未來也會得到背書。

皇后區第30選區涵蓋馬斯佩(Maspeth)、中村(Middle Village)、艾姆赫斯特(Elmhurst)及雷哥公園(Rego Park)等地區，近年來華人居民數量有所增長。根據市競選財務委員會，目前有包括黃友興、小商家協會主席Paul Pogozelski、猶太裔候選人Jonathan Rinaldi及政治策略師Dermot Smyth在內的多名競爭者參選。