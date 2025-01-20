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中華公所義工協助報稅 服務至4月

記者劉梓祁／紐約報導
中華公所義工報稅，服務社區持續至4月。(記者劉梓祁╱攝影)
中華公所義工報稅，服務社區持續至4月。(記者劉梓祁╱攝影)

作為曼哈頓華埠最早成立的社區組織之一，紐約中華公所如今仍在為華人爭取福利及權益，並提供義工免費服務；公所表示，將在報稅季提供無償所得稅申報協助服務，幫助符合資格的社區成員合法並有效地處理稅務問題。

根據中華公所，針對2024稅年的社區義工免費電子報稅(VITA)項目即將展開，提供在特定日期免費的稅務服務，對象為單身或家庭工資收入低於6萬7000元的合符資格人士。公所強調，服務中不包括俗稱「生果金」(NYC-210)的填報。

本次義工報稅的日期報稅截止日之前的每個周六，分別是2月1日、8日、15日、22日；3月1日、8日、15日、22日、29日；4月5日。時間為早上9時30分至下午4時30分。參與者需要攜帶相關文件，包括有效的州駕照或其它身分證明、社會保障卡、所有收入的證明文件(如W2、1099各類表格等)、以及其它可能需要的文件如社會保障局發行的表格、市場健康保險結算等。

中華公所還建議，到場者需攜帶所收到的國稅局信件，以及2023年聯邦和紐約州的報稅表副本。根據公所條例，一經電子報稅，如報稅人遺漏資料，或報稅以後需要修改，恕不補報。同時，為了報稅人的稅表填寫正確，報稅人必需誠實提供報稅資料，且納稅人須為稅表上填寫的資訊負責。

在報稅人與配偶在稅表上簽字後，其將獲得一份稅表副本。中華公所表示，義工人員並非國稅局(IRS)或者紐約州財政稅務廳(Department of Taxation and Finance)雇員，但他們經過訓練，精通英語、國語及粵語，免費為僑胞們提供服務。

此外，義工僅代申報簡易聯邦稅、紐約州稅，而其它商業稅、留學生、較複雜稅和外州稅不在義工服務範圍之內。項目為即日服務，名額有限，如人數過多、報稅資料不實或行為不檢，義工們權保留服務與否之權利。

報稅 稅表 紐約州

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