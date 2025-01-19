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亞總會分送社區春節暖心包

記者胡聲橋╱紐約報導
亞總會向社區派發來自中國駐紐約總領館的春節暖心包。(記者胡聲橋╱攝影)
亞總會向社區派發來自中國駐紐約總領館的春節暖心包。(記者胡聲橋╱攝影)

美國亞裔社團聯合總會近日舉行春節暖心包領取儀式，各社團負責人紛紛前往位於布碌崙(布魯克林)貝瑞吉大道(Bay Ridge Ave)476號的亞總會辦公室，領取來自中國駐紐約總領館的暖心包，再將把繪有中國傳統蛇紋圖樣並寫有福字的紅色暖心包，再分發給各自的會員。

亞總會會長陳善莊說，感謝祖籍國對海外僑胞的關心，每年此時春節暖心包都如約而至。今年亞總會共向社區發放400個暖心包。除了給各僑團分發暖心包外，亞總會也會向自己的會員和老人中心派送。陳善莊還表示，因為今年春節暖心包緊俏，他們期待中領館發放第二批暖心包，並預計在2月9日(周日)舉行的第二屆布碌崙慶元宵花車大遊行上派送。

2025年的春節暖心包繼續採用吉祥的大紅帆布包設計，裡面的新年賀卡上是時新的新年祝福，領事保護宣傳卡片為僑民送上貼心的領事提醒，此外，福字、對聯、吉祥如意掛墜等節慶裝飾以及花生、瓜子、米花酥等傳統年貨裝滿暖心包，洋溢著濃濃的年味和鄉情。

在當天的活動上，陳善莊還介紹，該會為新移民推出的成人英語加強班和中文班目前報名踴躍。中英文班都是每周日、周一開課，首次開課時間是2月5日(周三)和2月6日(周四)下午1時。中英文課報名均請致電張先生，電話(917)678-3335。

布碌崙 老人中心 亞裔

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