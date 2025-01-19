居民掛花遮擋測速攝像頭 交通局火大

自稱為「史泰登島美化小隊」的居民製作小花束掛在測速攝像頭邊上阻擋鏡頭，避免被開罰單。(取自市交通局X平台)

史泰登島 街道自設立大量測速攝像頭以來，2024年共開出2200萬元的罰單，引發當地居民、部分民代的不滿，認為攝像頭淪為市府的賺錢工具；近期由社區居民組成的「史泰登島美化小隊」(Staten Island Beautification Squad)，打著美化的名義，用小花束遮擋測速攝像頭的鏡頭以避免超速被開罰單，引發熱議，市交通局(DOT)表示將採取行動。

自紐約市 在學校附近的街口裝測速攝像頭的法案於2022年實施後，史島陸續設立更多的攝像頭；據市府統計，2024年針對島上超速駕駛發出數十萬張罰單，罰款額總共達到2200萬元，但當時市議員卡爾(David Karr)便指出，民眾投訴表示攝像頭不僅在校區附近增設，連汽車和路人不多的街道也有，不理解這樣的做法與減少車禍事故有何關係，更像是市府用來賺錢的工具。

因不滿被測速攝像頭拍照而被罰錢，當地居民組成「史泰登島美化小隊」，通過「美化攝像機」的方式提出抗議，隊員們用橡皮筋或繩子等纏繞著多個小花束，接著掛在測速攝像頭邊上，阻擋鏡頭；這樣的舉動迎來民眾褒貶不一的評價，有些人帶著嘲諷的語氣說道，「花草樹木對環境很有好處」，其他人也因收到多次罰單而支持這項運動。

但有反對者認為，就算已經設立測速攝像頭，但車禍導致的死亡人數並沒因此減少，擔憂這個舉動會助長魯莽駕駛，變相鼓勵一些駕駛超速行駛，讓交通安全更陷入危機。

針對這個現象，市交通局一名發言人表示，已清除了島上14個測速攝像頭邊上的障礙物，並提醒公眾，超速行駛會致命，「破壞這些攝像機是不可接受的，會置民眾的安危於不顧」；同時也強調，當局目前已和紐約市警合作，抓到破壞攝像頭者必定會追究責任，「我們希望民眾不要明知故犯，挑戰法令，更不要拿公眾的生命開玩笑。」