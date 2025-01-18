紐約市警新規…民眾涉低級別犯罪 禁警員高速追逐

紐約市警日前宣布，自2月1日起，將禁止警員因民眾涉及交通違規或其他低級別犯罪，而在路上高速追逐他們。(記者尤昱程╱攝影)

紐約市 警日前宣布，自2月1日(周六)起，將禁止警員因民眾涉及交通違規或其他低級別犯罪，而在路上高速追逐他們，以減少追逐過程中導致的交通意外、引發的財務損失和人身傷害。

根據警方的數據，2024年共有2278次追逐事件，其中約四分之一導致車禍、財產損壞或人身傷害。新政策明確規定，民眾僅在涉及重罪或暴力等的「嚴重犯罪」時，警員才可全力追逐。

紐約市警總局局長蒂池(Jessica Tisch)在聲明中表示，這項政策的目的是為警員提供更明確的執法指導，同時避免將公眾和執法人員置於不必要的危險中。她表示，針對輕罪的追逐往往既危險又不必要，因此必須採取更科學和謹慎的執法策略。

市警總局的分析還指出，追逐的路線和地點是風險控制的核心，例如，新政策要求警員充分考慮追逐行動是否可能經過住宅區、學校或其他人群密集的地點，避免進一步危害。

自2022年起，市警總局因應汽車盜竊案件的增加以及非法摩托車投訴，曾一度放寬追逐政策，導致追逐事件數量明顯攀升。然而，這也帶來了更多與追逐相關的事故，與紐約形成對比的是，波士頓 、芝加哥 和華盛頓等城市一直採取更嚴格的追逐限制政策，成功避免了類似問題。

警察執行研究論壇(Police Executive Research Forum)執行主任韋克斯勒(Chuck Wexler)表示，紐約市的新政策是重要的一步，能有效減少不必要的風險，同時促進更科學的執法行動。紐約市警察工會(Police Benevolent Association)也對這項政策表示支持，認為新規定有助於提升警員和公眾的安全，但也強調需要監督政策的執行情況。

然而一些專家則擔心，政策可能讓部分犯罪分子更加大膽，尤其是在駕駛者試圖利用追逐禁令來逃避執法的時候。