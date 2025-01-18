暴風雪來襲 體感降至零下25度

周日晚間紐約州將迎來大湖效應帶來的降雪，到周一至周三晚間，州內大部分區域將迎來體感零下華氏25度至0度之間。(記者曹馨元╱攝影)

1月19日(周日)晚間紐約州 將迎來大湖效應帶來的降雪，到1月20日(周一)至22日(周三)晚間，州內大部分區域將迎來體感零下華氏25度至0度之間。州長霍楚(Kathy Hochul)17日發布聲明，警惕民眾做好防寒準備，並已指示州層級機構為暴風雪 做好準備。

根據氣象預測，長島 附近將在1月19日晚間至20日早晨迎來暴風雪，為哈德遜中部、紐約市及長島地區帶來降雪與低溫，預計最早將在周日晚上開始，在伊利諾湖與安大略湖東部地區則可能持續到周三。目前降雪的時間、地點與強度都尚處未知狀態，但上述地區可能會因大雪導致交通困難。

霍楚表示，隨著極寒氣溫與大湖效應的降雪將逐漸影響紐約州，她已指示州層級機構動員資源，以應對低溫。由於嚴寒氣候條件將對暴露在室外或是無法獲得供暖系統的人造成極大風險，她鼓勵民眾提前採取措施以確保安全。

紐約國土安全與緊急服務局已配有相關人員，隨時應對緊急情況與物資協助，州監控中心也正在密切關注暴風雪的路徑。紐約州高速公路管理局(The New York State Thruway Authority)也配有691名操作人員待命，共配有354台鏟雪車、以及超過10萬噸鹽。而州交通部門已準備全州範圍內超過3000位人員組成剷雪、排水與清理等應急團隊。

根據州府公布的新措施，超過250台高速公路專門重型鏟雪車均已配備綠色的危險警示燈，以提高能見度低的冬季作業的安危。由於鏟雪車行駛速度約為35英里，駕駛應緊隨鏟雪車後灑鹽路段，以避免打滑造成車禍。駕駛也可在車內配備如毯子、鏟子、備用電池、輪胎防滑鏈與電瓶增壓線等設備。紐約州居民可註冊NY Alert(alert.ny.gov)接收氣候相關警報。