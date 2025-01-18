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市議員選舉 日落公園華社競爭激烈

記者馬璿╱紐約報導
國會眾議員高德曼的華裔助理葉凌霞，將挑戰現任第38選區市議員阿維萊斯。(取自政治行動委員會官網)
國會眾議員高德曼的華裔助理葉凌霞，將挑戰現任第38選區市議員阿維萊斯。(取自政治行動委員會官網)

2025年市議會黨內初選選舉將於6月登場，布碌崙(布魯克林)南區自去年總統大選後深陷在紅潮氛圍中，此次市議會選情也備受關註；當中涵蓋日落公園華社的第38選區競爭激烈，包括現任市議員阿維萊斯(Alexa Avilés)在內有四人參選，而第43選區市議員莊文怡也迎來社區人士陳子晉(Jerry Chan)的挑戰。

布碌崙與史泰登島一同組成的選區共有19個，當中第38、43、44、47、48選區覆蓋日落公園、貝瑞吉、班森賀、羊頭灣等華人聚居區。

根據市競選財務委員會(Campaign Finance Board)資料顯示，第38選區現任市議員阿維萊斯將面臨三人的挑戰，分別是無黨籍候選人史派克(Peter Spiak)、主打反遊民所政策的奎羅(Luis E. Quero)，以及國會眾議員高德曼(Dan Goldman)的華裔助理葉凌霞(Ling Ye)，目前葉凌霞與莊文怡皆獲政治行動委員會(Solidarity PAC)背書。

除第38選區外，第43選區則有華人社區人士陳子晉挑戰莊文怡；第44選區則因現任市議員葉格(Kalman Yeger)當選為第41選區州眾議員，將於今年2月底或3月初進行特別選舉，目前參選人包括現任第22選區州參議員菲爾德(Simcha Felder)與社區領袖蒂施勒(Heshy Tischler)。

第47選區的現任市議員紀思庭(Justin Brannan)由於連任限制，已轉而競選市主計長，當前該區有共和黨籍候選人巴提斯塔(Anthony Batista)與紀思庭的首席顧問斯沃索(Kayle Santosuosso)宣布參選；第48選區現任市議員韋娜芙(Inna Vernikov)、史島第50選區市議員卡爾(David Carr)則尚未見挑戰者。

此次市議會選舉的初選將於6月24日(周二)舉行，提前投票將於6月14日(周六)至22日(周日)展開。想要成為選民的居民需要在6月17日(周二)前完成登記。

現任市議員莊文怡將面臨華裔社區人士陳子晉的挑戰。(取自莊文怡競選網站)
現任市議員莊文怡將面臨華裔社區人士陳子晉的挑戰。(取自莊文怡競選網站)

日落公園 布碌崙 眾議員

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