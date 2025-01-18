亞當斯競選籌款領先 後勢恐被反超

雖然亞當斯(左)的競選籌款仍然最多，但預計很快將被蘭德(右)超過。(市長辦公室提供)

數據顯示，盡管遭到聯邦起訴，紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)在今年市長競選籌款仍有領先優勢；但由於市競選財務委員會(Campaign Finance Board)仍拒絕向亞當斯發放公共匹配基金，他的領先地位正在受到威脅，而且市主計長蘭德(Brad Lander)若順利拿到匹配基金，其競選資金總額就將超過亞當斯。

根據市選舉財務委員會公布的數字，亞當斯在2024年10月8日至2025年1月11日間，籌集了27萬291元，為各參選人中最多，其中2萬2650元可能符合獲得匹配基金的資格。目前，亞當斯的資金總額為440萬元，尚未包含匹配基金。

盡管亞當斯募款強勁，但他的主要競選對手之一蘭德16日獲得了290萬元的公共匹配資金，這是其首次收到匹配資金。蘭德的競選團隊表示，如果算上這筆尚未到手的資金，蘭德已經在競選資金總額上超過亞當斯。

蘭德的最新文件顯示，他在2024年10月8日至2025年1月11日的募款期間籌集了22萬1599元，其中10萬3000多元符合獲得匹配基金資格。下個月的公共資金支付後，蘭德的競選資金預計將超過540萬元。

另外，前市主計長斯靜格(Scott Stringer)自10月以來籌集了19萬7428元，其中10萬2000元符合匹配基金資格。如果這些申請全部有效，斯靜格下月的總資金可能接近400萬元。

亞當斯的競選合規律師皮塔(Vito Pitta)表示，他預計亞當斯的募款「很快會顯著增長」，但目前尚不清楚在亞當斯等待審判期間，選舉財務委員會是否會向他發放任何公共資金。

如果未獲得公共資金，亞當斯的募款領先地位將不保。即便他籌集的資金是最接近的對手蘭德的四倍，但在2月18日下一次配對資金支付後，這一優勢可能消失。