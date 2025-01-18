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長島納蘇郡春晚 邀民眾報名同樂

記者高雲兒╱紐約報導
為了慶祝農曆新年，紐約州長島納蘇郡郡長布萊克曼將與納蘇郡亞裔事務辦公室，在2月1日舉辦「納蘇郡農曆新年節慶」。(主辦方提供)
為了慶祝農曆新年，紐約州長島納蘇郡郡長布萊克曼將與納蘇郡亞裔事務辦公室，在2月1日舉辦「納蘇郡農曆新年節慶」。(主辦方提供)

為了慶祝農曆新年，紐約州長島納蘇郡(Nassau County)郡長布萊克曼(Bruce A. Blakeman)將與納蘇郡亞裔事務辦公室，在2月1日(周六)舉辦「納蘇郡農曆新年節慶」。活動免費，但需提前報名。

活動提供劇場內外兩部分內容，劇場內的節目包括來自長島及周邊地區才藝培訓中心的師生以及專業藝術家的演出，涵蓋雜技、小品、流行音樂表演和舞龍舞獅；外場活動則包含非物質文化遺產藝術品展示、兒童繪畫比賽展覽、書法表演、糖人製作以及贈送各類禮品。

活動地點為長島大學的蒂勒斯表演藝術中心(Tilles Center for the Performing Arts)，地址為720 Northern Blvd, Brookville。活動於中午12時開始，表演節目將於下午3時開始，活動免費開放，但需提前註冊以保留座位，訂票鏈接將於即日起開放，網址為https://forms.gle/uy5koAcY8kDm2Nfx5。

根據2021年人口統計，納蘇郡的亞裔居民超過14萬6000人，已經是該郡第三常見人口，而農曆新年作為許多亞裔的傳統節日，顯得愈加重要。在布萊克曼的支持下，該郡的亞裔事務辦公室已經是第二年舉辦大規模的春節慶祝活動，此前還曾舉辦中秋節慶等活動。

亞裔 長島 紐約州

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