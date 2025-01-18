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紐約洗衣店商會 「金蛇迎春」晚會慶7周年

記者胡聲橋╱紐約報導
紐約洗衣店商會舉辦晚會慶祝成立七周年。(記者胡聲橋╱攝影)
紐約洗衣店商會舉辦晚會慶祝成立七周年。(記者胡聲橋╱攝影)

紐約洗衣店商會日前在布碌崙(布魯克林)舉行了成立七周年暨金蛇迎春晚會，共有來自紐約五大區和周邊地區的洗衣店從業者和各界嘉賓400多人與會。

洗衣業是華人在美國從事的歷史最悠久的行業之一，據紐約時報報導，在1930年代，紐約市有3550家華人洗衣店。時至今日，華人洗衣店的比率依然很高，開辦洗衣店仍然是華人小業主的重要選擇之一。

紐約洗衣店商會長江旭在致辭中，首先對會員和嘉賓的支持表示感謝。他說，過去兩年，紐約的洗衣店行業從疫情中逐漸恢復，又立刻遭遇了一系列的治安問題、零元購和遊民問題，但從業者相互扶持，相互幫助，更緊密地團結起來。

江旭說，現在華人洗衣業者更加積極地紮根社區，更關心社區事務，參與警民會議，團結鄰居。他也希望從業者更積極參與投票、參與人口普查，帶領孩子做義工，成為社會真正的主人。

這次晚會包括唱國歌、宴會、文藝表演和抽獎等各個環節，其中的川劇變臉表演尤其精采。不同於一般晚會的是，紐約洗衣店商會現場為會員家庭中，去年考上好大學和特殊高中的孩子頒發了獎學金。商會以此舉鼓勵會員家庭的孩子積極上進，用自己的努力改變命運，成就一番事業。

新科州參議員陳學理說，洗衣店對美國華裔社區的發展做出了很大貢獻，他希望華人開辦洗衣店的勤勞務實的精神能在其他行業傳承下去，為華裔開創出更廣闊的天地。

市議員莊文怡在發言中說，班森賀的第一批華人住戶中，華人女性陳麗雲(Lai Wan Mary Chin)家就開了一家洗衣店。當時這家洗衣店是當地華人的社區中心，陳麗雲也因為樂於助人在社區留下了好名聲。在莊文怡的提議下，市政府已批准將班森賀20大道83和84街之間的街道以陳麗雲命名。

州眾議員寇頓(William Colton)的秘書長賀立寧為數名洗衣店業主頒發了嘉獎令，鼓勵他們奉獻社區的精神。紐約市其他各區的數名洗衣店業主也先後在晚會上發言。

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