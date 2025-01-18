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同濟社區互助會 籌款暨新會員就職

記者劉梓祁╱紐約報導
華埠同濟社區互助會舉行第二屆籌款暨新會員就職。(主辦方提供)
華埠同濟社區互助會舉行第二屆籌款暨新會員就職。(主辦方提供)

華埠同濟社區互助會在曼哈頓舉行第二屆籌款暨新會員就職典禮，主辦方表示，在近100名同濟社區互助會會員以及該會三頭醒獅的帶領下，加之市警五分局的協助，在多個街道完成遊行，吸引眾多居民圍觀。

華埠同濟社區互助會稱，多位民選官員與社區代表到場致賀，包括五分局副局長張耿明、州參議員卡範納(Brian Kavanagh)、州眾議員李榮恩(Grace Lee)、市議員馬泰(Christopher Marte)、州眾議員鄭永佳(Lester Chang)、法官李昌永和紐約中華公所主席朱超然等。

同濟社區互助會表示，到場民代齊聲相信互助會將持續致力保護及服務社區。在就職典禮中，董事長伍文遂特別感謝五分局的大力協助，當局「不僅提供多項訓練，更全力支援互助會進行各類巡邏與社區保護工作，令該會能夠順利落實保護社區的初衷」。他同時讚揚所有志願巡邏隊員的無私奉獻，強調這正是同濟社區互助會能夠茁壯成長的關鍵。

會長羅晶雅則表示，同濟社區互助會為會員提供了一個服務社會的廣闊平台，讓作為第一代移民的會員們能夠在貢獻社區的過程中，感受到深刻的自豪感。她亦強調，除了獲得社區各界的認同與支持，更可喜的是會員們的家人與子女也對此深表讚許並給予尊敬。她還呼籲各界繼續互助會並踴躍加入，共同「熱愛並守護我們的社區」。

華埠 眾議員 曼哈頓

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