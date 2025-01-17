華生遭群毆校方反勸轉學 家長不滿 貝賽高中：無權強制施暴學生轉學
針對16歲華裔學生日前遭受襲擊與持續威脅一事，貝賽高中校方於16日與受害者家長呂先生召開會議，討論學生安全與事件調查進展。然而，會議中校方建議家長考慮讓孩子轉學以避免再度發生類似事件，這一提議令呂先生感到不解，並表示，受害者為何要因霸凌者的行為而被迫離開？
在當天的會議中，貝賽高中校長馬丁尼茲(Tracy Martinez)與副校長博拉諾斯(Themistoklis Bollanos)承諾將展開調查，但表示即使確認涉案學生，學校的處置措施僅限於聯繫其家長溝通，無法強制施暴學生轉學，也無法為受害學生提供專屬安保措施。呂先生對此表達不滿，認為學校未能積極保障學生的安全。
校方援引市教育局的「全市行為期許」(Citywide Behavioral Expectations to Support Student Learning)政策，稱處理事件的方式需符合法律規定，但未針對微信群中的匿名威脅提供具體應對方案。呂先生說，雖然警方已展開調查，但目前未有任何人被捕，也未能確認施暴者身分，事件進展緩慢。
根據該政策規定，校方在未確定涉事學生身分前，無法採取具體的紀律措施，即使確定了責任學生，學校的處置措施也僅限於通知家長和進行教育性干預，而無法強制學生轉學或實施其他懲罰。
呂先生說，轉學對家庭來說並非易事，且不應因霸凌事件而放棄為正義抗爭的立場，「我的孩子只是因為管理群聊禁止電子菸交易而遭報復，我們家庭不會因霸凌者的行為輕易退縮。」
目前，呂先生計畫向多位民選官員求助，尋求外界支持，以促使警方和校方對事件作出更積極的回應。他也呼籲社區關注此類校園欺凌事件，並希望學校能在保障學生安全方面承擔更多責任。
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