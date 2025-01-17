亞當斯赴海湖莊園會川普 表態合作

亞當斯發言人確認亞當斯在16日前往海湖莊園，會見川普。(亞當斯辦公室提供)

雖然並未出現在紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)的公開行程之中，但亞當斯的發言人確認，亞當斯在16日前往海湖莊園，計畫與總統當選人川普 會面。

亞當斯發言人利維(Fabien Levy)在一封電子郵件中表示，亞當斯已經明確表達，他願意代表紐約人與川普及其即將上任的政府合作，「聯邦政府的合作夥伴關係，對於紐約市的成功至關重要。」

利維還說，亞當斯還將與川普在17日會面，討論「紐約人的優先事項」，「市長期待與當選總統進行一場富有成效的對話，共同推動我們的城市和國家向前發展。」

身為民主黨人的亞當斯，因近幾個月來表現出對川普的親近而受到黨內人士的批評，儘管他表示希望與上任政府進行建設性的合作，但批評者認為，他對合作的熱情在掩蓋「其背後的其他動機。」

自川普當選以來，亞當斯已多次表示，他希望與當選總統合作，而不是對抗。在去年12月，他還與川普任命的「邊境沙皇」霍曼(Tom Homan)會面，並表示對遞解已經被控罪的無證客持開放態度。此前，川普曾表示，他會考慮特赦遭被控五項聯邦罪名的亞當斯，雖然不清楚亞當斯的案情，但他認為亞當斯遭遇了「極度不公。」