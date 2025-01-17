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地鐵站加裝尖刺防逃票 乘客：浪費錢

記者尤昱程╱紐約報導
為防止逃票，大都會運輸署(MTA)此前推出新一代閘口。如今又想出新的防止逃票方式。(MTA提供)
為防止逃票，大都會運輸署(MTA)此前推出新一代閘口。如今又想出新的防止逃票方式。(MTA提供)

大都會運輸局(MTA)近期開始在地鐵站出入口的旋轉閘門扶手上加裝尖刺，試圖遏止日益嚴重的逃票問題。首批尖刺已在曼哈頓59街交萊辛頓大道(Lexington Avenue)地鐵站安裝。然而，這一設施卻引發了乘客的廣泛討論，許多人質疑其實用性和投入成本的合理性。

尖刺的設計目的是阻止逃票者藉助扶手翻越閘門，但對於利用旋轉門鬆動處鑽入或從閘門上下爬行的逃票方式，並未提供解決方案。一些乘客認為，這樣的措施並不能有效解決問題。

華裔乘客林女士，她每天搭乘地鐵通勤，直言新設施「看起來荒謬。」她說，「逃票的情況每天都在發生，大家總能找到辦法繞過這些尖刺。我認為這對解決問題完全沒有幫助，反而是浪費了納稅人的錢。」

華裔設計師鄭先生也對尖刺的設計表示不滿，他認為尖刺不僅無法有效遏制逃票，還讓地鐵空間變得不夠友善。「地鐵是為所有人服務的，但這些尖刺給我的感覺是它正在排斥某些人群，這和地鐵應該傳遞的普惠理念背道而馳。」鄭先生表示，這種設計更像是一種「本末倒置」的象徵。

也有部分乘客對此抱有期待。37歲餐廳員工黃先生表示，逃票的現象真的很誇張，希望這次的尖刺設施可以有效遏制這種情況。但他也承認，逃票者往往具有很強的適應能力，是否能達到預期效果還有待觀察。

根據MTA的數據，每年因逃票造成的收入損失高達約5億元。為應對逃票問題，MTA多次嘗試新措施，包括在2023年耗資70萬元安裝電子面板門。然而，該設施很快被社交媒體用戶發現漏洞，只需簡單手勢即可破解。

此外，州長霍楚(Kathy Hochul)近日在州情咨文中宣布了一系列改善地鐵系統的計畫，包括在2025年前為20個地鐵站升級現代化閘門與照明設備，以及增派警力以保障地鐵安全。她承諾在今年年底前完成全市地鐵站的LED照明升級，並將在高峰時段部署更多警員以加強巡邏。

截至目前，MTA未公開尖刺裝置的具體成本，也未說明是否計畫在其他地鐵站推廣。

地鐵站 MTA 華裔

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