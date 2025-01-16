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撥款委員會領袖 孟昭文獲任命

記者高雲兒╱紐約報導
國會眾議員孟昭文15日宣布，她被任命為聯邦眾議院撥款委員會商務、司法、科學及相關機構小組委員會(CJS)的民主黨領袖。(孟昭文辦公室提供)
國會眾議員孟昭文15日宣布，她被任命為聯邦眾議院撥款委員會商務、司法、科學及相關機構小組委員會(CJS)的民主黨領袖。(孟昭文辦公室提供)

國會眾議員孟昭文15日宣布，她被任命為聯邦眾議院撥款委員會商務、司法、科學及相關機構小組委員會(CJS)的民主黨領袖。作為紐約州眾議院撥款委員會中最資深的成員，孟昭文將在這個關鍵職位上，參與決定聯邦政府重要部門的資金分配。

據悉，撥款委員會負責為所有聯邦政府機構提供資金，並將其分配到12個小組委員會。孟昭文作為該小組委員會的民主黨領袖，負責的機構包括商務部、司法部、國家航空暨太空總署(NASA)、國家科學基金會，以及推動民權、貿易和科技進步的項目。該小組委員會還撰寫資助如紐約市警察局等的法律執法機構、以及皇后區高校和支持小型企業項目的立法。小組委員會的主席為肯塔基州共和黨議員羅傑斯(Hal Rogers)，孟昭文則擔任他的民主黨合作夥伴。

孟昭文表示：「能夠擔任該小組委員會的民主黨領袖，我感到非常榮幸，在這個重要而有影響力的撥款委員會擔任資深成員期間，我一直倡導聯邦對公共安全和教育的投資，以及創造就業和減輕家庭經濟負擔的舉措——尤其是在皇后區。作為民主黨領袖，我將與跨黨派的同事合作，支持警察部門，確保社區安全，加強國家的供應鏈，降低價格，並爭取資金支持改善我選區居民及全美國民眾生活的項目。」

民主黨 孟昭文 皇后區

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