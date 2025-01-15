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法拉盛槍擊案 警鎖定三嫌協尋

記者尤昱程╱紐約報導
法拉盛上月發生一起致命槍擊案，造成一死一傷，震驚當地社區。經過近一個月的調查，警方已鎖定三名嫌疑人，並呼籲公眾提供線索。(市警局提供)
法拉盛上月發生一起致命槍擊案，造成一死一傷，震驚當地社區。經過近一個月的調查，警方已鎖定三名嫌疑人，並呼籲公眾提供線索。(市警局提供)

法拉盛上月發生一起致命槍擊案，造成一死一傷，震驚當地社區。經過近一個月的調查，警方已鎖定三名嫌疑人，並呼籲公眾提供線索。警方同時表示，案發地點疑似與地下賭場活動有關，案件細節仍在進一步調查中。

根據市警109分局報告，事發地點法拉盛海特街(Haight Street)41-19號，於上月19日晚間9時19分左右遭一群身分不明的嫌犯闖入，持槍威脅多人，搶走多磅大麻後朝現場開槍，並造成兩名華裔男子中彈。

其中，37歲的受害者李雲(Li Yun)頭部中槍，被緊急送往皇后區紐約長老會醫院(NewYork-Presbyterian Queens)，但於事發後四天不治。另外一名42歲男子右臉頰中彈，隨後由私人交通送醫，目前情況穩定。

嫌犯在犯案後，駕駛一輛黑色道奇Durango與灰色日產Pathfinder逃逸，案件至今尚未有人被捕。警方已釋出涉案嫌犯與逃逸車輛的影像，呼籲知情者提供線索。

此外，根據警方的初步調查，案發地點疑似涉及地下賭場活動，具體細節仍在進一步調查中。李雲的家人和多個社區組織，於上月29日齊聚案發現場舉行記者會，死者李雲的姊姊透露，「李雲當時和朋友一起在玩，見義勇為卻不幸喪身，導致家庭失去經濟支柱。」

警方呼籲知情者提供線索，市民可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，訪問止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發送訊息至274637(CRIMES)，並輸入TIP577。此外，也可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索。所有線索均會保密處理。

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