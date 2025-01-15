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68分局新局長 對管轄華社很熟悉

記者顏潔恩╱紐約報導
68分局迎來新局長達沙羅。(市警提供)
68分局迎來新局長達沙羅。(市警提供)

管轄布碌崙(布魯克林)貝瑞吉、戴克高地、漢密爾頓堡公園(Fort Hamilton Pkwy)等華社的市警68分局，近期迎來新局長達沙羅(John Dasaro)，取代調任至市警總局其他職位的女局長謝芙(Kristen Schafer)。據悉，達沙羅自去年開始便擔任68分局的代理局長，經過一番競選後，最終從幾名候選人中被投票當選，他過去也曾在日落公園8大道的市警72分局服務過，對華社並不陌生。

消息指出，達沙羅於2009年7月開始加入紐約市警，目前已從警約15年，曾在布碌崙南區勤務指揮中心、警隊調查部門、71分局、60分局、以及76分局服務；早在去年10月起，他便擔任68分局的代理局長，過去也曾是72分局的局長，因此對日落公園、公園坡一帶相當熟悉。

達沙羅去年11月曾在貝瑞吉第十社區委員會會議中透露，已在當地居住超過30年，對該社區非常熟悉，「我一直致力於參加很多的社區會議，聆聽和了解社區真正關心的議題，看能如何提供最好的解決方法。」

「我代表貝瑞吉和戴克高地居民，感謝謝芙為維護社區治安做出的努力和創下的成就」，布碌崙州眾議員Alec Brook-Krasny在X平台對謝芙獻上祝福，表示她作為68分局首個女局長，創下了歷史，並展現出隨時聆聽心聲的意願，希望她未來一切順利，同時期待與新局長合作。

68分局也通過電郵發布了這項消息，表示對達沙羅當選為局長的選擇感到很興奮，鑑於他先前已以代理局長的身分活躍在分局，其所散發出的能量、做事的態度，令大家都深感滿意，「這不僅對達沙羅本身是一個很好的節日禮物，對於68分局的男女警員們更是如此。」

布碌崙 日落公園 眾議員

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