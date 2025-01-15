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諾羅病毒肆虐 市衛生局籲市民小心

記者曹馨元╱紐約報導
紐約市衛生局近日提醒市民，引起劇烈嘔吐和腹瀉的諾羅病毒正肆虐全市。(記者馬璿╱攝影)
紐約市衛生局近日提醒市民，引起劇烈嘔吐和腹瀉的諾羅病毒正肆虐全市。(記者馬璿╱攝影)

紐約市衛生局(Department of Health)近日提醒市民，引起劇烈嘔吐和腹瀉的諾羅病毒(norovirus)發展出GII.17新毒株，正肆虐全市；紐約市在2024年12月，就計入1264例感染病例，較前兩年的同期病例數增長超過一倍。

諾羅病毒攻擊腸胃系統，主要病症為腹瀉、嘔吐及胃痛。該病毒極易感染，通常在11月至4月間傳播較多。但根據疾病預防控制中心(CDC)資料，本季度諾羅病毒在全國爆發，感染人數異常高；專家表示，這與一種名為GII.17的新毒株有關。每年，諾羅病毒都會在全美導致約10萬人住院，900人死亡。

紐約市在12月共計入1264例感染病例，但市衛生局發言人葛梅茲(Chantal Gomez)表示，該數字應低於實際病例數，因為大多數感染者都通常會自己在家熬過發病期。

目前，諾羅病毒還沒有明確的治療方法。由於主要症狀為腹瀉和嘔吐，大多數醫生採用的應對方法是為感染者及時補充水分。紐約長老會威徹斯特醫院(NewYork-Presbyterian Westchester)的急診部主任卜瓦拉普(Mahesh Polavarapu)醫生表示，大多數感染者都能在幾天內自愈。

諾羅病毒的發病期為一至三天，但感染者在症狀消失後的兩周內，還有可能將病毒傳染給他人。除了與感染者直接接觸而傳播外，該病毒也會像食物中毒一樣，通過進食受污染的食物而傳播。

專家表示，用肥皂洗手是防止感染諾羅病毒的關鍵，因為洗手液(hand sanitizer)並不能杜絕感染該病毒。近期的部分感染病例也與牡蠣有關，因此疾病防控中心建議，烹煮生蠔和其他貝殼類海產，不要生吃。

若不幸感染諾羅病毒，患者應及時補充水分，可以選擇多飲用如佳得樂(Gatorade)等電解質飲料，且應在家自我隔離，以避免傳染給他人。此外，若患者出現高燒、持續超過三日的強烈腹痛、及便血等症狀，也應及時就醫。

紐約市 CDC

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