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新鮮草原再傳盜竊案 歹徒偽裝送貨員入室偷走現金財物

記者尤昱程／紐約報導
嫌犯藉由偽裝成送貨員，在寧靜的社區四處行走等待犯案時機，一旦確認屋內沒人，便進屋行竊。(取自當事人小紅書帳號)
嫌犯藉由偽裝成送貨員，在寧靜的社區四處行走等待犯案時機，一旦確認屋內沒人，便進屋行竊。(取自當事人小紅書帳號)

皇后區近日入室盜竊案件頻傳，華人聚居的新鮮草原(Fresh Meadows)日前發生一起嫌疑人偽裝成送貨員的盜竊案，受害者財物損失慘重。警方提醒居民提高警惕，並呼籲社區提供線索協助破案。

根據市警107分局報告，案件發生於11日下午4時10分左右，地點位於73大道與168街附近的住宅區。兩名嫌疑人撬開窗戶進入一棟住宅，盜走身分證件、珠寶及約1萬5000元現金後逃逸。

警方表示，嫌疑人作案後迅速離開現場，方向不明，案件中無人受傷，警方尚未有逮捕行動，調查仍在進行中。

受害人劉女士(化名)透露，事發時家中無人，嫌疑人趁機入內，除了現金和珠寶外，還盜走了名貴衣物及包包。據她描述，嫌疑人為兩名講西班牙語的男子，身著Amazon制服，偽裝成送貨員作案。

劉女士表示，案發當日她的兒子於下午2時多外出，嫌疑人在下午4時進入住宅，甚至將鞋子踩在床上，留下明顯腳印。目前，她已將兩名嫌疑人的照片和視頻提供給警方，並希望社區居民留意相關情況。

劉女士補充，警方表示這類團伙經常鎖定華人住宅作為作案目標，提醒周邊居民特別注意安全，報警時遭警方告知鄰近區域已通報超過150起入室盜竊案。她呼籲附近居民務必提高警惕，對陌生人特別是敲門者保持戒備，並建議家中及戶外安裝監控設備，以防範類似事件再次發生。

警方呼籲知情者提供線索，市民可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，訪問止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發送訊息至274637(CRIMES)，並輸入TIP577。此外，也可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索。所有線索均會保密處理。

華人 皇后區 Amazon

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