迎蛇年 第3屆布碌崙華人春晚2月2日登場

第三屆布碌崙華人春節聯歡晚會2月2日富臨門宴會廳舉行。(記者胡聲橋╱攝影)

第三屆布碌崙 (布魯克林)華人 春節聯歡晚會組委會日前表示，今年的晚會將於2月2日(周日)舉行。晚會由九個廣東和台山社團共同聯合主辦，將匯聚各路文藝菁英，為紐約華社奉上一場粵味年味濃郁的視聽文化盛宴，喜迎農曆蛇年。

第三屆布碌崙春晚的九個共同主辦單位為美國紐約廣府人總會、美國湛江華僑聯合總會、紐約台山聯誼會、美國廣州僑胞聯合會、紐約廣東籍校友會聯誼總會、富臨門宴會廳、廣州聯合總會、美國冲蔞同鄉總會和紐約至孝篤親公所。

美國紐約廣府人總會主席羅少領表示，第三屆布碌崙春晚將於大年初五晚六時在位於班森賀的富臨門宴會廳舉行。今年晚會的主題是「不忘初心，砥礪前行」，這將是一台載歌載舞、展現布碌崙華人風采的春節聯歡晚會，同望弘揚中華傳統文化、豐富海外華人生活。

羅少領介紹，第三屆布碌崙春晚的內容包括青少年歌舞表演、社區歌舞表演、青少年才藝表演等，晚會將在保留前兩屆優點的同時，爭取有所突破。到目前為止，已經有登記有20多個節目，晚會時長為四個多小時，他希望還有更好的節目能隨時報名，也希望有更多協辦方加入，共同把第三節春晚辦得更豐富多彩。

第43區市議員莊文怡說，布碌崙春晚是一個讓紐約市其他族裔了解中華文化的好機會，更是一個中華傳統文化在海外不斷傳承下去，讓龍的精神發揚光大的好機會。春節是華人一年中最隆重的節日，她希望布碌崙春晚能成為一個展現華人優秀文化和品質的窗口，她會盡力幫助邀請民代參加。州眾議員 寇頓(Wiilliam Colton) 的幕僚長賀立寧表示，2025春節與眾不同，這將是紐約的公校第一次在春節那一天放假，具有歷史意義，他預祝晚會圓滿成功並表示會和義工一道做好後勤服務。

容藝輝、黃益榮、陳永錦、張偉棠、麥德森、伍國標、梁仲禮、王偉明等主協辦機構代表表示將盡全力協助，預祝第三屆布碌崙華人春晚成功舉辦。