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市府擬再關13間庇護所 長島市1地點入列

記者尤昱程╱紐約報導
市長亞當斯(Eric Adams)日前宣布，市府計畫於今年6月以前再關閉13間庇護所，屆時預計將累計關閉46間庇護所。(路透)
市長亞當斯(Eric Adams)日前宣布，市府計畫於今年6月以前再關閉13間庇護所，屆時預計將累計關閉46間庇護所。(路透)

市長亞當斯(Eric Adams)日前宣布，市府計畫於今年6月以前關閉13間庇護所，其中包括長島市的Hotel Nedia。此舉是在市府連續27周庇護人口下降的背景下進行，計畫關閉的庇護設施將減少約1萬個床位。

亞當斯表示，這些關閉行動主要受到聯邦邊境政策變更和市府移民管理措施的推動，例如庇護申請協助與重新安置服務。市府數據顯示，自2022年春季以來，已有約9萬5000件工作許可及庇護申請獲得完成，目前庇護系統內的服務對象已降至約5萬1000人，相較2024年1月的高峰6萬9000人大幅下降。

截至2025年6月，市府預計將累計關閉46間庇護所，占應對移民危機期間緊急開設設施的20%以上。政府估計此舉將使2024至2026財年的預算縮減近28億元。然而，有社區領袖質疑，這些舉措是否會影響部分移民的安置與過渡過程。

關閉名單中除長島市的Hotel Nedia外，還包括四間位於布碌崙(布魯克林)、三間位於曼哈頓、一間位於史泰登島(Staten Island)以及揚克斯(Yonkers)。

皇后區區長理查茲(Donovan Richards Jr.)對此表示，庇護人口減少雖然緩解了部分資源壓力，但即將上任的聯邦政府可能對移民社群帶來挑戰。他呼籲市府和地方團體應繼續支持移民。

市議員黃敏儀則表示，庇護所分布不均，要求市府提供更多資源給高密度庇護地區的非營利機構，以協助移民獲得醫療、心理健康服務和工作機會。她強調，庇護設施並非長久之計，應尋求更永久的安置方案。

此外，市府計畫在布朗士區設立一間小型庇護中心，為從蘭德爾島(Randall's Island)帳篷設施轉移的單身男性提供服務。這些行動也反映市府試圖重新調整各社區的庇護人口規模，以減輕部分地區的壓力。

庇護 移民 長島市

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