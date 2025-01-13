市府擬再關13間庇護所 長島市1地點入列

市長亞當斯(Eric Adams)日前宣布，市府計畫於今年6月以前再關閉13間庇護所，屆時預計將累計關閉46間庇護所。(路透)

市長亞當斯(Eric Adams)日前宣布，市府計畫於今年6月以前關閉13間庇護 所，其中包括長島市 的Hotel Nedia。此舉是在市府連續27周庇護人口下降的背景下進行，計畫關閉的庇護設施將減少約1萬個床位。

亞當斯表示，這些關閉行動主要受到聯邦邊境政策變更和市府移民 管理措施的推動，例如庇護申請協助與重新安置服務。市府數據顯示，自2022年春季以來，已有約9萬5000件工作許可及庇護申請獲得完成，目前庇護系統內的服務對象已降至約5萬1000人，相較2024年1月的高峰6萬9000人大幅下降。

截至2025年6月，市府預計將累計關閉46間庇護所，占應對移民危機期間緊急開設設施的20%以上。政府估計此舉將使2024至2026財年的預算縮減近28億元。然而，有社區領袖質疑，這些舉措是否會影響部分移民的安置與過渡過程。

關閉名單中除長島市的Hotel Nedia外，還包括四間位於布碌崙(布魯克林)、三間位於曼哈頓、一間位於史泰登島(Staten Island)以及揚克斯(Yonkers)。

皇后區區長理查茲(Donovan Richards Jr.)對此表示，庇護人口減少雖然緩解了部分資源壓力，但即將上任的聯邦政府可能對移民社群帶來挑戰。他呼籲市府和地方團體應繼續支持移民。

市議員黃敏儀則表示，庇護所分布不均，要求市府提供更多資源給高密度庇護地區的非營利機構，以協助移民獲得醫療、心理健康服務和工作機會。她強調，庇護設施並非長久之計，應尋求更永久的安置方案。

此外，市府計畫在布朗士區設立一間小型庇護中心，為從蘭德爾島(Randall's Island)帳篷設施轉移的單身男性提供服務。這些行動也反映市府試圖重新調整各社區的庇護人口規模，以減輕部分地區的壓力。