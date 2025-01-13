針對華女？華裔遊民華埠街頭無故辱罵行人

曹女士半年內兩次在華埠附近相同地點遭一持北方口音的華裔遊民無故辱罵。她提示其他女性華裔居民和行人注意安全。(受訪者提供)

在曼哈頓華埠 工作的華人 曹女士表示，她12日在華埠旁的珍珠街(Pearl Street)上遭遇一名華裔遊民 的侮辱，這已是她在半年內第二次在大致相同的地點被同一名遊民辱罵。而根據她的觀察，此人似有精神疾病，自己身為華人、說中文，卻格外針對華人女性開罵。不過，由於事件僅限於街頭辱罵，沒有涉及人身傷害，因此目前沒有什麼好的辦法解決此問題，她只能提醒其他女性華裔行人注意安全，避免與此人互動。

曹女士介紹，當日午間，她在從市政廳經海耶斯主教坊(Cardinal Hayes Pl.)和珍珠街步行前往且林士果(Chatham Square)的途中，一邊走路一邊看手機，忽然聽到有人高聲叫罵。仔細觀察後，發現一名身材不高的男性朝著她的方向用中文大罵「X你媽中國婊子，偷拍我幹什麼」，叫罵持續數分鐘，內容非常低俗粗鄙。而且她發現，此人似乎只針對她一人，而即使身邊有其他族裔行人通過時，他也並不理睬。

據介紹，罵人者戴帽子和口罩，無法看清面部特徵，但他的中文帶有明顯的北京、天津或華北地區的口音，說話「中氣十足」。曹女士表示，她去年9月曾在幾乎相同的位置也遭遇過內容非常相似的辱罵，而這人的口音和說話腔調非常有特色，讓她非常確信這兩次遇到的就是同一人。

曹女士表示，罵她的人帶著一個行李箱，兩次罵完她後都在附近找地方睡覺，應是遊民。但其衣著和個人衛生並不非常糟糕，看起來又不像長期露宿街頭的遊民。而且，此人身為華人，卻似乎對「中國人」和女性充滿仇恨，因此她認為，此人應患有精神疾病，而非種族主義。

同樣在華埠工作的劉先生透露，他曾在華埠內的多個地點見過一名操北方口音、滿嘴胡話的華裔遊民，與辱罵曹女士的似為同一人。但作為男性，他沒有被此人辱罵過。曼哈頓華埠的華人居民以廣東人和福建人為主，中國北方移民很少，因此劉先生猜測此人也許真的曾在中國遭受過某種迫害或精神打擊，走線來到紐約後又沒有受到應有的善待，因此發瘋。

曹女士表示，在連續兩次無故遭遇辱罵後，她曾想過報警，但並不清楚報警所需流程，而且她也對當局妥善解決這種既沒有造成實際傷害又夠不成種族主義或仇恨犯罪的事件不抱希望，「我要表達什麼訴求？要求他解釋一下為什麼要罵我嗎？」