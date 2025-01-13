我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

PayPal假帳單 每年寄給數百萬人行騙 教您拆招

跟川普不同調？范斯：國會暴亂暴徒不應被赦免

針對華女？華裔遊民華埠街頭無故辱罵行人

記者許君達╱紐約報導
曹女士半年內兩次在華埠附近相同地點遭一持北方口音的華裔遊民無故辱罵。她提示其他女性華裔居民和行人注意安全。(受訪者提供)
曹女士半年內兩次在華埠附近相同地點遭一持北方口音的華裔遊民無故辱罵。她提示其他女性華裔居民和行人注意安全。(受訪者提供)

在曼哈頓華埠工作的華人曹女士表示，她12日在華埠旁的珍珠街(Pearl Street)上遭遇一名華裔遊民的侮辱，這已是她在半年內第二次在大致相同的地點被同一名遊民辱罵。而根據她的觀察，此人似有精神疾病，自己身為華人、說中文，卻格外針對華人女性開罵。不過，由於事件僅限於街頭辱罵，沒有涉及人身傷害，因此目前沒有什麼好的辦法解決此問題，她只能提醒其他女性華裔行人注意安全，避免與此人互動。

曹女士介紹，當日午間，她在從市政廳經海耶斯主教坊(Cardinal Hayes Pl.)和珍珠街步行前往且林士果(Chatham Square)的途中，一邊走路一邊看手機，忽然聽到有人高聲叫罵。仔細觀察後，發現一名身材不高的男性朝著她的方向用中文大罵「X你媽中國婊子，偷拍我幹什麼」，叫罵持續數分鐘，內容非常低俗粗鄙。而且她發現，此人似乎只針對她一人，而即使身邊有其他族裔行人通過時，他也並不理睬。

據介紹，罵人者戴帽子和口罩，無法看清面部特徵，但他的中文帶有明顯的北京、天津或華北地區的口音，說話「中氣十足」。曹女士表示，她去年9月曾在幾乎相同的位置也遭遇過內容非常相似的辱罵，而這人的口音和說話腔調非常有特色，讓她非常確信這兩次遇到的就是同一人。

曹女士表示，罵她的人帶著一個行李箱，兩次罵完她後都在附近找地方睡覺，應是遊民。但其衣著和個人衛生並不非常糟糕，看起來又不像長期露宿街頭的遊民。而且，此人身為華人，卻似乎對「中國人」和女性充滿仇恨，因此她認為，此人應患有精神疾病，而非種族主義。

同樣在華埠工作的劉先生透露，他曾在華埠內的多個地點見過一名操北方口音、滿嘴胡話的華裔遊民，與辱罵曹女士的似為同一人。但作為男性，他沒有被此人辱罵過。曼哈頓華埠的華人居民以廣東人和福建人為主，中國北方移民很少，因此劉先生猜測此人也許真的曾在中國遭受過某種迫害或精神打擊，走線來到紐約後又沒有受到應有的善待，因此發瘋。

曹女士表示，在連續兩次無故遭遇辱罵後，她曾想過報警，但並不清楚報警所需流程，而且她也對當局妥善解決這種既沒有造成實際傷害又夠不成種族主義或仇恨犯罪的事件不抱希望，「我要表達什麼訴求？要求他解釋一下為什麼要罵我嗎？」

華埠 遊民 華人

上一則

團夥鐵鎚破窗入室劫財傷人 法拉盛市警懸賞

下一則

上次賣出獎金2.5萬刮刮樂 華人雜貨店又出現勁球三等獎
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

曼哈頓堵車費實施後首周末 車主：華埠車流冷清 找車位輕鬆

曼哈頓堵車費實施後首周末 車主：華埠車流冷清 找車位輕鬆
華埠商改區手作立體紅包 展傳統文化

華埠商改區手作立體紅包 展傳統文化
襲擊遊民案撤銷 紐約華埠房東開心喊「正義結果」

襲擊遊民案撤銷 紐約華埠房東開心喊「正義結果」
紐約市遊民激增53% 逾15萬人無固定住所

紐約市遊民激增53% 逾15萬人無固定住所

熱門新聞

一名39歲華人女子4日晚在過馬路時遭車輛撞擊受重傷，5日仍在ICU病房搶救，肇事司機在撞倒受害人後逃逸。(李鍇提供)

紐約華人新移民遭車「撞倒輾壓」送ICU搶救 肇事司機逃逸

2025-01-05 20:00
去年7月上路並在今年開始實施罰鍰的紐約市垃圾桶新規，在開罰一周內市清潔局已開出近500張罰單。(記者馬璿╱攝影)

紐約垃圾桶新規一周開出近500張罰單 華人怨規定模糊

2025-01-10 19:28
本周紐約地區將持續受寒冷天氣影響，氣溫可能跌至「極度寒冷」水平。 (美聯社)

紐約極寒天氣來了 體感溫度近-12°C

2025-01-08 06:47
市府提醒居民周一風雪天氣注意安全。(記者胡聲橋╱攝影)

紐約周一風雪 市府籲注意安全

2025-01-05 18:40
曼哈頓堵車費開徵後，前往紐約的車輛數量銳減。通常壅堵嚴重的林肯隧道新澤西端異常暢通。(記者許君達／攝影)

堵車費實施首日 曼哈頓入城要道異常冷清

2025-01-06 07:38
由於價格暴漲，超市雞蛋貨架前常站著猶豫的顧客。(記者高雲兒╱攝影)

紐約蛋價持續飆升 華人為買便宜傷腦筋

2025-01-11 07:48

超人氣

更多 >
周圍幾乎全被山火燒毀 華人家倖存 靠這些保護？

周圍幾乎全被山火燒毀 華人家倖存 靠這些保護？
他在加州好市多買到「人生鳳梨酥」 來自台灣老牌糕點店

他在加州好市多買到「人生鳳梨酥」 來自台灣老牌糕點店
賀錦麗家傳遭趁火打劫 洛杉磯警方逮2違反宵禁者

賀錦麗家傳遭趁火打劫 洛杉磯警方逮2違反宵禁者
前副總統潘斯透露 與川普握手時說了什麼

前副總統潘斯透露 與川普握手時說了什麼
「性感女神」鍾麗緹有接班人了…她曬傲人上圍 全網驚呼

「性感女神」鍾麗緹有接班人了…她曬傲人上圍 全網驚呼