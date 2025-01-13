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團夥鐵鎚破窗入室劫財傷人 法拉盛市警懸賞

記者尤昱程╱紐約報導
市警109分局正在追查兩起發生在鄰近地區的團伙入室搶劫案件，並懸賞至高3500元。(市警局提供)
市警109分局正在追查兩起發生在鄰近地區的團伙入室搶劫案件，並懸賞至高3500元。(市警局提供)

市警109分局正在追查兩起發生在法拉盛團伙入室搶劫案件，其因犯罪手法相似，且作案地點極為相近，市警局懷疑這些案件由同一團伙所為；市警日前已向公眾發布嫌犯影像，呼籲民眾提供線索以協助破案，懸賞獎金至高3500元。

根據市警報告，第一起案件發生於1月1日凌晨3時左右，地點位於第二大道與147街附近。一群身分不明的嫌犯以鐵鎚等工具破壞民宅客廳窗戶闖入，偷走了價值約2萬5000元的現金及一條項鍊，隨後駕駛一輛灰色車輛逃逸。警方表示，此次事件未造成人員傷亡。

第二起案件則發生於5日凌晨約1時，距前案僅數天，且同樣發生在第二大道與147街附近。一群嫌犯用鐵鎚砸碎前窗闖入住宅，並攻擊了一名正在家中地下室37歲亞裔男性受害者。

警方表示，受害者背部被尖銳物刺傷，並遭拳擊造成撕裂傷，當天被送往皇后區紐約長老會醫院接受治療，情況穩定。嫌犯在搶走受害者室友的三枚金戒指及若干衣物後，乘坐灰色豐田Sienna車輛逃逸。警方在現場回收了一把鐵鎚及一把刀具。

警方指出，這兩起案件嫌犯的作案方式相似，包括以鐵鎚破壞窗戶入室和乘坐灰色車輛逃逸，恐為同一團伙所為。市警局已公開嫌犯的影像，並懸賞最高3500元獎金。

目前，尚未有任何嫌犯被捕，案件仍在調查中。警方呼籲知情者提供線索，市民可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，訪問止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發送訊息至274637(CRIMES)，並輸入TIP577。此外，也可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索。所有線索均會保密處理。

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