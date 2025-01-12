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消防局：去年因鋰電池火災致死銳減67%

記者曹馨元╱紐約報導
紐約市消防局發表報告，去年全年，紐約市因鋰電池火災導致的死亡僅有6起，相較前年降低67%。圖為華埠麥地臣街此前由鋰電池引起的火災。(本報檔案照)
紐約市消防局發表報告，去年全年，紐約市因鋰電池火災導致的死亡僅有6起，相較前年降低67%。圖為華埠麥地臣街此前由鋰電池引起的火災。(本報檔案照)

紐約市消防局(FDNY)近日發表報告，指出鋰電池的規範與安全使用在2024年取得重大進展；去年全年，紐約市因鋰電池火災導致的死亡僅有6起，相較前年降低67%。

因外賣郎常用的電單車普遍使用鋰電池，而外賣業又在新冠疫情期間飛速發展，自2021年起，鋰電池的安全隱患就在全市範圍內初露端倪。2023年，紐約市因鋰電池安全事故導致18人死亡；數據顯示，23年共有268起鋰電池火災，其中，華埠麥地臣街(Madison St.)一處建築底層的電單車商鋪發生三級大火，造成四人死亡，其中包括一位71歲長者。

鋰電池火災威脅引起紐約市府大量關注，市府各部門都紛紛出台應對政策。市消防局表示，其鋰電池專案小組在2024年檢查了585家電單車店，較前年增加25%；同時，他們還發出了426張消防局傳票、138張違規令、32張刑事傳票，並向建築部發出了7張騰空令。 此外，市府也推出「安全充電，安全騎行」(Charge Safe, Ride Safe)項目，通過鋰電池以舊換新等項目來防範安全事故。

數據顯示，2024年由鋰電池引發的火災共有277起，較前年的268起略有上漲。但市消防局強調，在這277起事故中，有133起為非結構性火災，即火災發生在戶外，而非公寓、企業或住宅內，2023年僅有90起此類火災；非結構性火災比例的增高也表明，將鋰電池存放在室外、並在室外充電的規定效果顯著。

市消防局長塔克(Robert S. Tucker)表示，雖然消防局在2024年受到的火災及緊急醫療服務(EMS)傳喚數量增加，但「與23年相比，與火災有關的死亡人數減少了25%，其中，與鋰離子電池有關的死亡人數更是大幅減少了 67%」；他認為，這歸功於消防局對於火災預防的公眾教育及社區推廣。

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