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反對「區域化計畫」長島21個學區告州府

記者高雲兒╱紐約報導
來自紐約長島的21個學區、八名紐約州議員、兩個市政府、一個教師工會、一個擁有1900名成員的非營利組織，以及一名市長與三名個人，近日聯合向法院提起訴訟，要求取消區域化計畫。圖為此前傑瑞柯(Jericho)學校董事會會議上抗議的華人。(與會者提供)
來自紐約長島的21個學區、八名紐約州議員、兩個市政府、一個教師工會、一個擁有1900名成員的非營利組織，以及一名市長與三名個人，近日聯合向法院提起訴訟，要求取消區域化計畫。圖為此前傑瑞柯(Jericho)學校董事會會議上抗議的華人。(與會者提供)

來自紐約長島的21個學區、八名紐約州議員、兩個市政府、一個教師工會、一個擁有1900名成員的非營利組織，以及一名市長與三名個人，近日聯合向法院提起訴訟，要求撤銷紐約州教育廳(NYSED)於去年12月24日生效的學區區域化計畫(Regionalization Initiative)。他們認為，該政策削弱了地方學區的自主權，將管理權從地方教育委員會轉交給州政府官員。

代表訴訟方的律師里加諾(Nicholas C. Rigano)10日發表聲明表示，州教育廳的最終區域化計畫是一項強制性規定，並非州府對外所稱的「可選擇」政策。他強調，條例文本明確規定學區須於2026-2027學年開始實施區域化計畫，這已經構成法律上的強制要求。

他進一步透露，在提起訴訟前，原告們曾試圖與州教育廳溝通，要求撤回或修改規定，使其與州政府公開聲稱的「可選擇性」保持一致。然而，州教育廳拒絕讓步，甚至表示「對於此事的任何和解方案都不感興趣」，迫使他們不得不訴諸法律手段。

長島地區的教育區域化計畫去從年底開始引發廣泛爭議。根據紐約州教育廳提出的計畫，學區將共享資源，透過「優勢與需求」調查來制定合作方案，旨在提升資源利用效率；可這一計畫遭到了當地眾多家長的強烈反對。

州教育廳曾在2024年11月26日發出信函，對區域化計畫有所調整。但是里加諾指出，雖然部分規定有所調整，但學區仍須在2026-2027學年開始執行區域化計畫，核心義務未變。且學區雖可選擇是否參與計畫制定，但執行仍屬強制，最終決策權主要掌握在地方合作教育服務委員會(BOCES)手中，學區影響力有限。

目前，該案件已進入法律程序，法院的最終裁決可能影響長島乃至全州的學區管理模式。州教育廳尚未對此訴訟發表回應。

長島地區的教育區域化計畫去從年底開始引發廣泛爭議。圖為長島民代此前舉辦抗議集會。...
長島地區的教育區域化計畫去從年底開始引發廣泛爭議。圖為長島民代此前舉辦抗議集會。(與會者提供)

學區 長島 紐約州

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