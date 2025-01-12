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諾羅、流感與COVID病例激增 官員籲接種疫苗

記者馬璿╱紐約報導
市衛生局(DOH)也公布統計冬季至去年12月28日一周數據，流感(Influenza)病例就增加1萬1601起，其中89%為甲型流感，9%為乙型流感，增幅達42%。(取自市衛生局報告)
市衛生局(DOH)也公布統計冬季至去年12月28日一周數據，流感(Influenza)病例就增加1萬1601起，其中89%為甲型流感，9%為乙型流感，增幅達42%。(取自市衛生局報告)

隨著假期結束，人們重返職場與學校，冬季流行病例也隨之增加。根據州府與市府最新公布數據顯示，流感、新冠疫情(COVID-19)以及諾羅病毒病例皆有顯著上升。聯邦衛生官員提醒，流感與新冠病毒仍在持續傳播，加上諾羅病毒的爆發，建議民眾盡快接種疫苗，減少重症與住院的機率。

根據紐約州衛生局(NYS Health Department)公布最新數據指出，12月下旬紐約州共有2萬4500人感染流感，為月初的五倍以上。同一周共有1432人因流感住院，較前一周增加110%；而新冠肺炎(COVID-19)住院患者人數達870人，為月初的兩倍。然而，今年冬天紐約州的流感與新冠疫苗接種率卻比往年都要低，紐約州不包含紐約市約有23%接種率。

市衛生局(DOH)也公布統計冬季至去年12月28日的數據，光是流感(Influenza)病例就增加1萬1601起，其中89%為甲型流感，9%為乙型流感，增幅達42%。而RSV病毒病例則有3504件，較前一周減少25%。雖未有任何與流感相關的兒童死亡病例，但當周共有9起在長期護理機構的流感爆發病情。症狀包含發燒、頭痛與肌肉酸痛等，嚴重可能伴隨噁心嘔吐與腹瀉等腸胃症狀，若有嚴重併發症如肺炎、腦炎等恐導致死亡。高風險群為65歲以上長者、嬰幼兒、孕婦與慢性病患者，不過可透過施打疫苗、配戴口罩與保持個人衛生等方式預防。

針對新冠疫情，市衛生局去年12月28日至本月6日數據顯示，全市平均每日共有315起新冠疫情病例，其中以皇后區97起位居第一，布碌崙(布魯克林)81起、布朗士57起、曼哈頓44起，史泰登島37起。以區域來看，病例數最高則是郵遞區號為11224的布碌崙布萊頓海灘與康尼島，法拉盛則為全市第16名，一周內平均25起，較前一周增加15%。而曼哈頓華埠一帶則是平均15起，較前一周增加20%。

市內諾羅病毒從去年10月至12月共有2300起，是去年同期1000例兩倍以上。政府建議，民眾可透過多洗手、清潔物品及安全處理食品等方式預防。而家長也可以在清洗完孩子的玩具後，在一加侖涼水中加入一茶匙漂白劑溶液，或是使用經環保署認可的消毒劑殺菌。

隨著假期結束，人們重返職場與學校，冬季流行病例也隨之增加。根據州府與市府最新公布...
隨著假期結束，人們重返職場與學校，冬季流行病例也隨之增加。根據州府與市府最新公布數據顯示，流感、新冠以及諾羅病毒病例皆有顯著上升。(記者馬璿╱攝影)

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