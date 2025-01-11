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華康會談糧食券防盜：商家應檢查刷卡機是否被動手腳

記者馬璿／紐約報導
華人健康協會9日(周四)下午於其86街會址舉行講座，教導商家如何防範糧食券(EBT)盜竊。(記者馬璿／攝影)
華人健康協會9日(周四)下午於其86街會址舉行講座，教導商家如何防範糧食券(EBT)盜竊。(記者馬璿／攝影)

華人健康協會近日於其86街會址舉行講座，教導商家如何防範糧食券(EBT)盜竊。與會人介紹，除外州盜竊以外，部分團夥會假借客人名義，或是趁商家不注意時，在刷卡機上安裝虛假設備、盜竊民眾個資。由於糧食券補償已於去年12月20日截止，加上目前沒有強力預防手段，民眾與商家只能透過頻繁上鎖糧食券、更換密碼，以及積極報案處理。

鄭永佳表示，雖然目前無法消除所有竊盜犯罪，但透過普及資訊至少有機會減緩速度。由於目前已不再受理糧食券盜竊補償，所以當民眾遇害，務必報警或向相關機構回報，因為被盜受害者的資訊都會彙整到系統中，供調查部門能依照案件地點與資訊進行盤查。針對商家遭安裝複製民眾個資的讀卡裝置問題，鄭永佳表示可能會建議立法，要求商家負責檢查此類裝置加以防範。

市警財務犯罪特遣隊(Financial Crime Task Force)警探里拉(James Lilla)分享，嫌犯可能安裝在暗網購買的假刷卡裝置，使民眾輸入PIN碼至複製品上，或是透過科技設備，讀取刷卡機的EMV晶片數據竊取個資。深入調查後發現，許多商家可能因客流量大，並不知道自己的設備上被安裝了這些盜竊裝置。

他建議店家可透過扳開刷卡機，檢查自己的設備是否被套上一層外殼，以及查看監視器畫面檢查是否為假冒顧客的嫌犯所為。他也坦承，因糧食券盜竊範圍遍布全美，若要執行積極舉措，須從聯邦層級下達，不只將耗費大量時間，也難以一一針對社區商家處理。

根據州臨時及殘障協助辦公室(OTDA)提供的防詐指南，目前EBT卡已推出「凍結(Freeze)」功能，民眾下載ebtEDGE應用程式後登錄，點入帳戶服務(Account Services)即可凍結。民眾在消費時也可透過用手蓋住輸入PIN碼的鍵盤、頻繁更換PIN碼，及定期檢查帳戶確保福在是否被盜。若不幸遭竊的民眾，可撥打(888)328-6399致電客服專線停用糧食券。

講座由華康會、本地社區巡邏隊、班森賀商會、市警局與第17選區州參議員陳學理合作舉辦，第49選區州眾議員鄭永佳與62分局局長劉志強也到場參與。

市警財務犯罪特遣隊(Financial Crime Task Force)警探里...
市警財務犯罪特遣隊(Financial Crime Task Force)警探里拉(James Lilla)分享，嫌犯可能在店家安裝在暗網購買的假刷卡裝置，使民眾輸入PIN碼至複製品上，或是透過科技設備讀取刷卡機的EMV晶片數據竊取個資。(記者馬璿／攝影)
警探里拉(James Lilla)分享，嫌犯可能安裝在暗網購買的假刷卡裝置，使民...
警探里拉(James Lilla)分享，嫌犯可能安裝在暗網購買的假刷卡裝置，使民眾輸入PIN碼至複製品上，或是透過科技設備讀取刷卡機的EMV晶片數據竊取個資。(記者馬璿／攝影)

糧食券 眾議員 晶片

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