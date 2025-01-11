法拉盛社區免費首辦購屋網路課程 助民眾圓美國夢

為幫助首次購屋者順利實現美國夢，亞洲人平等會信貸中心(AAFE Community Development Fund)將於2月6日至9日舉辦一系列免費的網路購屋課程。(主辦方提供)

為幫助首次購屋者順利實現美國夢，亞洲人平等會信貸中心(AAFE Community Development Fund)將於2月6日至9日舉辦一系列免費的網路購屋課程，提供專業知識與指導，助民眾了解購屋流程及申請政府最高10萬元的購屋補助。

本次課程為期四天，合計八小時，並以國語授課。課程涵蓋從購屋貸款 流程、民眾的法律權益、信用評分、合作公寓(Coop)與共有公寓(Condo)的區別，到驗屋與房屋保險 的重要性等多方面內容。最後一天將重點講解購屋的法律常識，以及首次購房者可申請的政府補助與優惠政策。

課程將詳細介紹房屋貸款步驟與貸款文件的解讀，幫助學員深入了解購屋流程。此外，課程還將探討民眾在購房過程中的法律權益與責任，並說明信用評分對購房的重要性，。驗屋與房屋保險的關鍵知識也是課程重點，幫助購房者在交易前做好充分準備。

最後，課程將針對購屋的法律常識進行詳細解析，並介紹政府提供的首次購房補助與優惠政策，讓學員掌握更多購房資源。本次活動完全免費，歡迎有購屋計畫的民眾踴躍參與。有意者可致電(212)964-2288或電郵至[email protected]報名。