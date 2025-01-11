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王嘉廉醫療中心 曼哈頓、法拉盛院所設當日看診

記者劉梓祁╱紐約報導
王嘉廉社區醫療中心從即日起在曼哈頓、法拉盛院所設當日看診服務。(中心提供)
王嘉廉社區醫療中心從即日起在曼哈頓、法拉盛院所設當日看診服務。(中心提供)

王嘉廉社區醫療中心(CBWCHC)即日起在曼哈頓皇后區多個院所推出「當日看診服務」，協助民眾在身體不適或需要體檢時，可第一時間預約到全科醫師；此服務在該中心的綜合醫療優勢基礎上，進一步提升了居民獲取及時且全面醫療照護的便利性。

王嘉廉社區醫療中心醫務總監、醫生金曉星(Dr. Hyoseong Nuna Kim)指出，看到紐約市設立了愈來愈多的緊急護理中心，但該醫療中心提供的是更全面的健康照護，前來看診的患者不僅能獲得及時的治療，還可以與專業的醫療團隊建立長期的連結，「我們會持續關注並跟進病情，提供預防性的健康服務，確保病患長期維持良好的健康狀態。」

該中心特別強調，當日看診服務能即時滿足家庭成員在非緊急情況下的全科醫療需求，例如身體不適或急需體檢等。這項服務在位於曼哈頓下城以及皇后區法拉盛的各處院所均能提供，深入社區為民眾帶來便利與高品質的醫療資源。

院方還表示，當日看診服務是王嘉廉社區醫療中心致力於降低民眾就醫門檻的重要舉措之一。民眾如需非緊急的當日醫療服務，可致電(718)587-1200預約合適的看診時間，中心接受大多數主要醫療保險，並根據家庭人數和收入提供優惠，即使民眾經濟能力有限、移民背景不同，也能獲得所需的醫療服務。

王嘉廉社區醫療中心呼籲，有需要的民眾應把握機會，盡早預約當日看診服務，讓持續且完善的健康照護成為每位社區居民的「堅強後盾」。

皇后區 曼哈頓 醫療保險

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