葛謨預計2月宣布參選市長

計畫參選紐約市長的前州長葛謨，預計將於2月展開競選計畫。(州長辦公室提供)

知情人士透露，計畫參選紐約市 長的前州長葛謨 (Andrew Cuomo)，預計將於2月展開競選計畫；目前葛謨正尋求邀請他的政治盟友金恩(Charlie King)擔任顧問，運作競選。

金恩曾與葛謨合作數十年，早在1990年代葛謨在柯林頓政府任職時，金就為其效力。2002年，葛謨參選紐約州長時，選擇金作為競選夥伴。儘管兩人在2006年的州檢察長初選中曾是競爭對手，但雙方關係一直密切。

Politico報導，金恩並未否認他可能參與葛謨的競選活動。他日前表示：「據我所知，目前並無葛謨的市長競選計畫，但若情況有變，我相信大家會知道競選團隊的成員是誰。從目前收到的大量合作建議和簡歷來看，如果前州長決定參選，他將有多種選擇。」

金恩目前是顧問及遊說公司Mercury Public Affairs的合夥人，該公司在全美多地設有辦事處。據三位知情人士透露，金恩目前正在篩選其他可能參與競選的團隊成員。

葛謨還考慮在2月初啟動競選計畫，因為初選造勢已經迫在眉睫。參選人需從2月25日至4月3日收集連署簽名，民主黨初選定於6月24日舉行。

據報道，葛謨團隊的顧問最初曾建議，不要在初選中挑戰現任市長亞當斯 (Eric Adams)，因兩人都受到非洲裔和猶太選民的支持。然而，隨著亞當斯面臨更多法律問題，三位知情人士透露，葛謨目前正在積極準備挑戰亞當斯的競選計畫。

葛謨的發言人阿佐帕迪(Rich Azzopardi)在一份聲明中，重申了葛謨擔任州長期間的政績，但堅稱「一切仍未改變，謠言仍在盛傳；目前討論仍為時過早，但葛謨始終是熱愛紐約市的皇后區男孩，對紐約市的未來深表關切，並將竭盡所能提供幫助。」

而據另一位知情人士透露，葛謨可能會雇用前市主計長斯靜格的一名前雇員擔任競選經理。這位知情人士說，目前葛謨仍未成立競選委員會，因此可能急於籌款，面對左派有關他老人院死亡案件及性騷醜聞的質疑，估計留給他的時間和跑道都非常短。在深藍州競選，估計葛謨會經歷一場硬仗，競選之路應該會有很多變數。」